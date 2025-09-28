Лавров: Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих"

НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается втянуть в военное кольцо всю Евразию; НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается втянуть в военное кольцо всю Евразию;

Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого бы то ни было";

реформа ООН – лишь часть комплексной задачи преобразования всей системы глобального управления, включая подлинную демократизацию МВФ, Всемирного банка и ВТО – соразмерно весу и роли Глобального Юга и Востока в мировых экономике, торговле и финансах;

Россия с единомышленниками предлагает конструктивную альтернативу этому опасному курсу: строить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности не для членов НАТО и их союзников, а для всех без исключения стран и объединений континента, включая ШОС, СНГ, АСЕАН, ЕАЭС, ОДКБ, ССАГПЗ и другие;

предложение президента РФ Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о СНВ, позволит создать условия, чтобы избежать гонки стратегических вооружений;

Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта;

обеспечение интересов России и прав русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях является основой для переговоров по гарантиям безопасности для Украины;

Россия связывает определенные надежды по урегулированию на Украине с продолжением российско-американского диалога;

в подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу;

на России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире, за избежание рисков, способных ввергнуть человечество в новую войну;

Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Однако любая агрессия против России получит решительный отпор;