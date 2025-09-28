Лавров: Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих"
Министр иностранных дел России выступил на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что согласованные отцами-основателями Организации Объединенных Наций принципы ее Устава и сегодня служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Главное, чтобы все без исключения государства-члены соблюдали эти принципы – во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи.
"На практике, однако, все выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на "цветущий сад" и "джунгли", на тех, кто "за столом" и кто "в меню". На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы "золотого миллиарда", — указал министр.
Другие заявления Сергея Лаврова:
Россия выступает за беспрекословное следование принципу равенства: в нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве – независимо от их военной мощи, количества населения, размера территории и экономики;
принцип неприменения силы и угрозы силой также многократно попирался Западом;
“Трагедиями обернулись натовские бомбардировки Югославии, вторжение ведомой США коалиции в Ирак, военная операция НАТО по смене режима в Ливии. Сегодня незаконное применение силы Израилем в отношении палестинцев, агрессивные действия против Ирана, Катара, Йемена, Ливана, Сирии, Ирака грозят взорвать весь Ближний Восток”, — сказал глава МИД РФ.
НАТО угрожает не только России и Китаю, но и пытается втянуть в военное кольцо всю Евразию;
Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого бы то ни было";
реформа ООН – лишь часть комплексной задачи преобразования всей системы глобального управления, включая подлинную демократизацию МВФ, Всемирного банка и ВТО – соразмерно весу и роли Глобального Юга и Востока в мировых экономике, торговле и финансах;
Россия с единомышленниками предлагает конструктивную альтернативу этому опасному курсу: строить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности не для членов НАТО и их союзников, а для всех без исключения стран и объединений континента, включая ШОС, СНГ, АСЕАН, ЕАЭС, ОДКБ, ССАГПЗ и другие;
предложение президента РФ Владимира Путина в адрес США о сохранении на год ограничений по Договору о СНВ, позволит создать условия, чтобы избежать гонки стратегических вооружений;
Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта;
обеспечение интересов России и прав русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях является основой для переговоров по гарантиям безопасности для Украины;
Россия связывает определенные надежды по урегулированию на Украине с продолжением российско-американского диалога;
в подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу;
на России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире, за избежание рисков, способных ввергнуть человечество в новую войну;
Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Однако любая агрессия против России получит решительный отпор;
попытки восстановить международные санкции против Ирана незаконны;
“В Совете Безопасности Запад отверг рациональное предложение Китая и России продлить срок действия договоренности 2015 г. по иранской ядерной программе, чтобы дать время дипломатии. Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой, а все манипуляции Запада для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, незаконными”, — сказал Лавров.
Сегодня мир сталкивается с попытками "похоронить" решение ООН о создании палестинского государства путем осуществления своего рода государственного переворота;
“На днях ряд западных правительств объявили о признании Государства Палестина. Причем свое намерение сделать это они анонсировали еще несколько месяцев назад. Возникает вопрос: почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро, к моменту созыва ГА ООН, и признавать будет нечего и некого. Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине и реализации двугосударственного решения”, — отметил дипломат.
Запад не привык соблюдать и принцип невмешательства во внутренние дела. Печальным феноменом нашего времени стали "цветные революции", а незаконные односторонние санкции уже давно превратились в главный инструмент западной дипломатии. Причем какими бы предлогами их ни оправдывали, суть таких санкций одна – подавить и запугать конкурентов в мировой экономике и политике;
Европа…одержима утопической целью нанести России "стратегическое поражение". Ради этого киевскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций;
говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация – под теми же антироссийскими лозунгами;
Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было;
“Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство Секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов. Только тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту”, —заключил Сергей Лавров.