Осенняя хандра: как справиться — психолог
Специалист рассказала, как поддержать себя при осенней хандре и улучшить самочувствие.
С наступлением осени многие замечают, что уровень энергии снижается, а настроение становится менее стабильным. Исследователи связывают это с изменениями в биологических ритмах и работе мозга, сообщает радио Sputnik со ссылкой на коуча, научного исследователя в области психологии и саморазвития Алёну Борьессон.
По ее словам, когда солнечного света становится меньше, снижается уровень серотонина — "гормона хорошего настроения", а уровень мелатонина, наоборот, повышается, как следствие, возникают вялость и сонливость. Эксперт рассказала о признаках осенней хандры.
"Сниженное настроение или раздражительность, сохраняющиеся большую часть дня: переизбыток сна или трудности с пробуждением; тяга к сладкому и углеводам; снижение концентрации и рассеянность; социальная изоляция, желание "зимовать" в одиночестве. Для большинства людей эти состояния проходят сами по себе, как часть адаптации к смене сезона. Но если они становятся выраженными, длительными или мешают жить, лучше не откладывать обращение за поддержкой", — пояснила Борьессон.
Она рассказала, как улучшить самочувствие.
"Старайтесь проводить на улице 15–30 минут в день, особенно утром. Даже в пасмурную погоду дневной свет эффективнее, чем обычное освещение в помещении. Дома же откройте шторы и старайтесь работать у окна. А если хочется большего, попробуйте лампу для светотерапии, которая имитирует солнечный свет и помогает "перезагрузить" внутренние часы", — рекомендовала эксперт.
Еще один важный аспект —движение.
"Физическая активность – это естественный способ поднять настроение. Регулярно занимайтесь тем, что вам по душе: быстрая прогулка, велосипед, йога или танцы дома под любимую музыку. Движение помогает наладить сон и заряжает энергией, даже если изначально совсем не хочется вставать с дивана", — советует специалист.
Она также напомнила о распорядке дня и режиме питания.
"Когда по утрам темно, так и тянет остаться под одеялом. Но регулярный режим сна и бодрствования помогает телу адаптироваться, а мозгу — понять, что все идет своим чередом. Осенью часто хочется булочек и макарон, организм ищет быстрый источник энергии, и это нормально. Но постарайтесь уравновесить рацион: добавьте цельнозерновые продукты, овощи, орехи, жирную рыбу (источник омега-3), а также продукты с витамином D (яйца, молочные продукты). Это поддержит стабильный уровень энергии без резких скачков", — подчеркнула Борьессон.
В заключение она рекомендовала оставаться на связи с внешним миром, поскольку изоляция лишь усиливает чувство подавленности. Даже, когда не хочется, старайтесь поддерживать связь: встречайтесь с друзьями, запишитесь на групповые занятия, или просто позвоните близкому человеку. Общение с людьми, даже минимальное, помогает выйти из замкнутого круга.
