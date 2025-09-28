https://uz.sputniknews.ru/20250928/osennyaya-xandra-kak-spravitsy-52311931.html

Осенняя хандра: как справиться — психолог

Осенняя хандра: как справиться — психолог

Sputnik Узбекистан

Специалист рассказала, как поддержать себя при осенней хандре и улучшить самочувствие

2025-09-28

2025-09-28T22:04+0500

2025-09-28T22:04+0500

С наступлением осени многие замечают, что уровень энергии снижается, а настроение становится менее стабильным. Исследователи связывают это с изменениями в биологических ритмах и работе мозга, сообщает радио Sputnik со ссылкой на коуча, научного исследователя в области психологии и саморазвития Алёну Борьессон.По ее словам, когда солнечного света становится меньше, снижается уровень серотонина — "гормона хорошего настроения", а уровень мелатонина, наоборот, повышается, как следствие, возникают вялость и сонливость. Эксперт рассказала о признаках осенней хандры.Она рассказала, как улучшить самочувствие.Еще один важный аспект —движение.Она также напомнила о распорядке дня и режиме питания.В заключение она рекомендовала оставаться на связи с внешним миром, поскольку изоляция лишь усиливает чувство подавленности. Даже, когда не хочется, старайтесь поддерживать связь: встречайтесь с друзьями, запишитесь на групповые занятия, или просто позвоните близкому человеку. Общение с людьми, даже минимальное, помогает выйти из замкнутого круга.

