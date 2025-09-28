https://uz.sputniknews.ru/20250928/peskov-rasskazal-o-reaktsii-rossii-v-sluchae-popytki-kieva-atakovat-kreml-52322808.html
Песков рассказал о реакции России в случае попытки Киева атаковать Кремль
Песков рассказал о реакции России в случае попытки Киева атаковать Кремль
Пресс-секретарь президента РФ также заявил об ухудшении положения дел для Украины и ее переговорных позиций
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как РФ будет реагировать, если Киев предпримет попытки "атаковать Кремль", заявил, что об этом лучше даже не говорить и все это понимают. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:
Песков рассказал о реакции России в случае попытки Киева атаковать Кремль
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как РФ будет реагировать, если Киев предпримет попытки "атаковать Кремль", заявил, что об этом лучше даже не говорить и все это понимают. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему. То есть об этом лучше даже не говорить. И все это понимают", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Другие заявления Пескова:
украинские власти не идут по пути поиска мирных путей урегулирования;
Владимир Зеленский хочет продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка", но положение дел на фронтах свидетельствует об обратном;
с каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается, и с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет.