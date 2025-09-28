https://uz.sputniknews.ru/20250928/peskov-rasskazal-o-reaktsii-rossii-v-sluchae-popytki-kieva-atakovat-kreml-52322808.html

Песков рассказал о реакции России в случае попытки Киева атаковать Кремль

Пресс-секретарь президента РФ также заявил об ухудшении положения дел для Украины и ее переговорных позиций

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как РФ будет реагировать, если Киев предпримет попытки "атаковать Кремль", заявил, что об этом лучше даже не говорить и все это понимают. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:

