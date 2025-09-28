https://uz.sputniknews.ru/20250928/startovali-postavki-uzbekskix-dyn-v-singapur-52320920.html
Стартовали поставки узбекских дынь в Сингапур
Стартовали поставки узбекских дынь в Сингапур
Sputnik Узбекистан
Это открывает новые возможности для расширения объемов поставок, заключения долгосрочных контрактов, увеличения присутствия на рынках Юго-Восточной Азии, а также вывода других видов плодоовощной продукции республики на международную арену
2025-09-28T16:20+0500
2025-09-28T16:20+0500
2025-09-28T16:20+0500
торговля
экспорт
узбекистан
дыня
сингапур
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0c/37795353_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66b2ab8db599cdd9012b4237ac57a7f8.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Узбекистан впервые начал поставку дынь в Сингапур, сообщает ИА "Дунё".Выход на рынок этой страны, отличающийся высокими стандартами безопасности и качества продукции, — важный шаг в продвижении национальных аграрных брендов, он способствует дальнейшему укреплению имиджа продукции под маркой "Made in Uzbekistan".Также отмечается, что Сингапур граничит с рядом стран, которые являются ведущими производителями фруктов и овощей, в том числе бахчевых культур. Несмотря на это, узбекские дыни смогли привлечь внимание потребителей, подтвердив свою конкурентоспособность на столь требовательном рынке.
https://uz.sputniknews.ru/20250809/yarko-vkusno-aromatno-kak-prazdnuyut-traditsionnyy-festival-dyni-xiva-51141599.html
узбекистан
сингапур
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0c/37795353_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_53cab3f392c90c8bdaec0bbb89447437.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан поставки фрукты страны
узбекистан поставки фрукты страны
Стартовали поставки узбекских дынь в Сингапур
Это открывает новые возможности для расширения объемов поставок, заключения долгосрочных контрактов, увеличения присутствия на рынках Юго-Восточной Азии, а также вывода других видов плодоовощной продукции республики на международную арену.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Узбекистан впервые начал поставку дынь в Сингапур, сообщает
ИА "Дунё".
“Первая поставка узбекских дынь сорта "Торпеда" в Сингапур, осуществленная ООО "Fergana Exim Agro", ознаменовала важный шаг в расширении экспортной географии сельскохозяйственной продукции Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Выход на рынок этой страны, отличающийся высокими стандартами безопасности и качества продукции, — важный шаг в продвижении национальных аграрных брендов, он способствует дальнейшему укреплению имиджа продукции под маркой "Made in Uzbekistan".
Также отмечается, что Сингапур граничит с рядом стран, которые являются ведущими производителями фруктов и овощей, в том числе бахчевых культур. Несмотря на это, узбекские дыни смогли привлечь внимание потребителей, подтвердив свою конкурентоспособность на столь требовательном рынке.
“Данный экспортный успех открывает новые возможности для расширения объемов поставок, заключения долгосрочных контрактов, увеличения присутствия на рынках Юго-Восточной Азии, а также вывода других видов плодоовощной продукции Узбекистана на международную арену”, — говорится в сообщении.