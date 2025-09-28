Стартовали поставки узбекских дынь в Сингапур

https://uz.sputniknews.ru/20250928/startovali-postavki-uzbekskix-dyn-v-singapur-52320920.html

Это открывает новые возможности для расширения объемов поставок, заключения долгосрочных контрактов, увеличения присутствия на рынках Юго-Восточной Азии, а также вывода других видов плодоовощной продукции республики на международную арену

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Узбекистан впервые начал поставку дынь в Сингапур, сообщает ИА "Дунё".Выход на рынок этой страны, отличающийся высокими стандартами безопасности и качества продукции, — важный шаг в продвижении национальных аграрных брендов, он способствует дальнейшему укреплению имиджа продукции под маркой "Made in Uzbekistan".Также отмечается, что Сингапур граничит с рядом стран, которые являются ведущими производителями фруктов и овощей, в том числе бахчевых культур. Несмотря на это, узбекские дыни смогли привлечь внимание потребителей, подтвердив свою конкурентоспособность на столь требовательном рынке.

