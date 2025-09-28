https://uz.sputniknews.ru/20250928/v-tashkente-obsudyat-sozdanie-obschego-rynka-truda-i-regulirovanie-migratsii-rabochey-sily-v-sng-52314746.html

В Ташкенте обсудят создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы в СНГ

В настоящее время в Содружестве продолжается работа над проектом соответствующей Комплексной программы

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столице Узбекистана на очередном заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения стран Содружества обсудят проект Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Двумя днями ранее рабочая группа по разработке проекта собралась в Минске.Представители Узбекистана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета Содружества внесли в текст документа ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над ним.Кроме того, эксперты согласовали целесообразность доработки проекта модельного соглашения "Об обеспечении взаимного признания документов трудящихся-мигрантов государств-участников Содружества Независимых Государств", инициатором и разработчиком которого является Узбекистан.

