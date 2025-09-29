https://uz.sputniknews.ru/20250929/mirziyoev-vyshel-v-kratkosrochnyy-otpusk-52328496.html

Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск

В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в январе 2025-го

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Перед отпуском лидер Узбекистана посетил с рабочим визитом Нью-Йорк, где выступил на общеполитических дебатах 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидер Узбекистана выдвинул ряд предложений и инициатив, направленных на решение наиболее актуальных вопросов международной и региональной повестки, обеспечение мира и устойчивого развития. По возвращении в Ташкент он провел расширенное совещание, посвященное уборке хлопка, состоянию подготовки к осенне-зимнему сезону, исполнению показателей по инвестициям и экспорту, а также ходу реализации общенационального проекта "Яшил макон".В предыдущий раз глава республики был в краткосрочном отпуске в январе 2025-го.

