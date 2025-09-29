Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Джурабекова

https://uz.sputniknews.ru/20250929/prezident-uzbekistana-soboleznovaniya-konchina-ismail-djurabekov-52346227.html

Шавкат Мирзиёев, Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абдулла Арипов выразили соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 сентября — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Исмаила Хакимовича Джурабекова, сообщает пресс-служба главы государства.Видный государственный и общественный деятель, советник министра водного хозяйства РУз ушел из жизни 28 сентября в возрасте 94 лет.Соболезнованияв связи с его кончиной также выразили Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов и Абдулла Арипов.Исмаил Джурабеков родился 12 сентября 1931 года в Самарканде в семье рабочего. После средней школы окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности инженер-гидротехник. Трудовую деятельность начал в 1955 году инженером-гидротехником коллективного хозяйства № 8 Пастдаргомского района Самаркандской области.Затем результативно трудился на ответственных должностях начальника оросительного центра данного района, начальника Самаркандского областного строительно-монтажного управления при Минводхозе, управляющего трестом "Сувкурилиш", первого замминистра водного хозяйства, министра мелиорации и водного хозяйства, внося достойный вклад в развитие сферы ирригации и мелиорации в республике.В 1985 году его назначили на еще более ответственный пост – первого зампредседателя Совета Министров Узбекистана.После обретения республикой государственного суверенитета Джурабеков способствовал укреплению социально-экономических основ независимости страны, выполнению стоящих перед ней широкомасштабных задач.Столь же плодотворно он трудился на должностях начальника Государственного водного надзора, Государственного советника Президента Республики Узбекистан.Несмотря на преклонный возраст, будучи советником министра водного хозяйства, Джурабеков активно участвовал в развитии отрасли, воспитании молодых кадров.Заслуги Исмаила Джурабекова перед народом и Родиной достойно отмечены государством. Он был удостоен почетного звания "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан", награжден орденами "Мехнат шухрати", "Дустлик", "Фидокорона хизматлари учун", "Эл-юрт хурмати", "Буюк хизматлари учун".

