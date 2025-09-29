Зоопсихолог: как домашние животные реагируют на ссоры хозяев

"Это и заболевания желудочно-кишечного тракта, и сердечные заболевания, все, что угодно. Все, как у человека, стресс влияет на все системы жизнеобеспечения. Поэтому у животного может начать выпадать шерсть, и это уже будет линька не два раза в год, а круглогодичная. Животное будет худеть. Из таких ярких визуальных признаков — животное может чаще лаять на улице, чаще перегружаться, быть более возбужденным, крутиться за хвостом, больше чесаться, больше кусать лапы. Все это — признаки стресса и очень шаткой нервной системы", — пояснила специалист.