Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20250929/zoopsixolog-kak-domashnie-jivotnye-reagiruyut-na-ssory-xozyaev-52330307.html
Зоопсихолог: как домашние животные реагируют на ссоры хозяев
Зоопсихолог: как домашние животные реагируют на ссоры хозяев
Sputnik Узбекистан
Хозяева могут этого годами не замечать, а стресс имеет свойство накапливаться и в какой-то момент животное может "бомбануть"
2025-09-29T22:05+0500
2025-09-29T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
животные
дом
стресс
заболевания
семейная ссора
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/03/23110160_0:46:2626:1523_1920x0_80_0_0_7d6591dc47255f930cd54bae1d7c4029.jpg
Напряженная обстановка, ссоры в семье, незаслуженные наказания превращают домашних животных в "тревожников", сообщает радио Sputnik со ссылкой на зоопсихолога Милену Фаустову.По словам специалиста, хозяева могут этого годами не замечать, однако стресс имеет свойство накапливаться и в какой-то момент животное может "бомбануть". Фаустова перечислила признаки стресса у питомцев.Она отметила, что фоне стресса, у питомца могут развиться самые разные заболевания.Она также рекомендовала, как не допустить такого развития событий.Также она советует строго планировать режим дня животного: столько-то бегает, столько-то отдыхает. Если для питомца все предсказуемо, он будет более спокойным.
https://uz.sputniknews.ru/20250721/kakim-sobakam-nelzya-smotret-v-glaza-50674686.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/03/23110160_0:39:2626:2009_1920x0_80_0_0_95b9f959959883efc7ef151395779246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
домашние животные ссоры хозяева реакция стресс
домашние животные ссоры хозяева реакция стресс

Зоопсихолог: как домашние животные реагируют на ссоры хозяев

22:05 29.09.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВыставки "КоШарики Шоу" и "KOT da VINCI - 10" в Москве
Выставки КоШарики Шоу и KOT da VINCI - 10 в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Хозяева могут этого годами не замечать, а стресс имеет свойство накапливаться и в какой-то момент животное может "бомбануть".
Напряженная обстановка, ссоры в семье, незаслуженные наказания превращают домашних животных в "тревожников", сообщает радио Sputnik со ссылкой на зоопсихолога Милену Фаустову.
По словам специалиста, хозяева могут этого годами не замечать, однако стресс имеет свойство накапливаться и в какой-то момент животное может "бомбануть". Фаустова перечислила признаки стресса у питомцев.
"Животное перестало любить гулять или стало бояться темноты, громких звуков, перестало выходить встречать хозяев, стало писать на кровать, демонстрировать другие виды девиантного поведения, все что угодно. И это проявляется не сразу, это может у щенков и котят быстро проявиться. У взрослых животных стресс накапливается, но чем больше накапливается, тем дольше и труднее выводить животного из этого состояния", — предупредила эксперт.
Она отметила, что фоне стресса, у питомца могут развиться самые разные заболевания.

"Это и заболевания желудочно-кишечного тракта, и сердечные заболевания, все, что угодно. Все, как у человека, стресс влияет на все системы жизнеобеспечения. Поэтому у животного может начать выпадать шерсть, и это уже будет линька не два раза в год, а круглогодичная. Животное будет худеть. Из таких ярких визуальных признаков — животное может чаще лаять на улице, чаще перегружаться, быть более возбужденным, крутиться за хвостом, больше чесаться, больше кусать лапы. Все это — признаки стресса и очень шаткой нервной системы", — пояснила специалист.

Она также рекомендовала, как не допустить такого развития событий.
"Во-первых, лучше при питомце не ссориться, не кричать на детей. Вывели животное в другую комнату и тихо друг с другом что-то порешали, потому что они действительно очень эмпатичны, очень воспринимают состояние хозяев", — сказала Милена Фаустова.
Также она советует строго планировать режим дня животного: столько-то бегает, столько-то отдыхает. Если для питомца все предсказуемо, он будет более спокойным.
Международная выставка собак в Национальном кинологическом центре при Государственном Таможенном комитете Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
Это интересно
Кинолог: Каким собакам нельзя смотреть в глаза
21 июля, 22:03
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0