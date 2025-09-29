Зоопсихолог: как домашние животные реагируют на ссоры хозяев
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВыставки "КоШарики Шоу" и "KOT da VINCI - 10" в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова/
Подписаться
Хозяева могут этого годами не замечать, а стресс имеет свойство накапливаться и в какой-то момент животное может "бомбануть".
Напряженная обстановка, ссоры в семье, незаслуженные наказания превращают домашних животных в "тревожников", сообщает радио Sputnik со ссылкой на зоопсихолога Милену Фаустову.
По словам специалиста, хозяева могут этого годами не замечать, однако стресс имеет свойство накапливаться и в какой-то момент животное может "бомбануть". Фаустова перечислила признаки стресса у питомцев.
"Животное перестало любить гулять или стало бояться темноты, громких звуков, перестало выходить встречать хозяев, стало писать на кровать, демонстрировать другие виды девиантного поведения, все что угодно. И это проявляется не сразу, это может у щенков и котят быстро проявиться. У взрослых животных стресс накапливается, но чем больше накапливается, тем дольше и труднее выводить животного из этого состояния", — предупредила эксперт.
Она отметила, что фоне стресса, у питомца могут развиться самые разные заболевания.
"Это и заболевания желудочно-кишечного тракта, и сердечные заболевания, все, что угодно. Все, как у человека, стресс влияет на все системы жизнеобеспечения. Поэтому у животного может начать выпадать шерсть, и это уже будет линька не два раза в год, а круглогодичная. Животное будет худеть. Из таких ярких визуальных признаков — животное может чаще лаять на улице, чаще перегружаться, быть более возбужденным, крутиться за хвостом, больше чесаться, больше кусать лапы. Все это — признаки стресса и очень шаткой нервной системы", — пояснила специалист.
Она также рекомендовала, как не допустить такого развития событий.
"Во-первых, лучше при питомце не ссориться, не кричать на детей. Вывели животное в другую комнату и тихо друг с другом что-то порешали, потому что они действительно очень эмпатичны, очень воспринимают состояние хозяев", — сказала Милена Фаустова.
Также она советует строго планировать режим дня животного: столько-то бегает, столько-то отдыхает. Если для питомца все предсказуемо, он будет более спокойным.