Врач: правила, которые помогут справиться с ОРВИ

Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Ежегодно осенний сезон респираторных инфекций проверяет нас на дисциплину. Мы привыкли лечиться "по-быстрому", но простуда — это не пустяк, а сигнал, что иммунитет работает на пределе
Большинство людей убеждены, что легкая простуда — не повод брать больничный. Многие стараются дотянуть до выходных, совмещая температуру с рабочими переговорами, тренажерным залом или поездками в метро. Но, это — опасная иллюзия, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Алексея ХухреваЭксперты напоминают простые истины: чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения. Но когда вирус все же добрался до организма, на первый план выходит вопрос: как лечиться правильно, чтобы не заработать осложнения?По его словам, когда человек с температурой и кашлем идет в офис или садится в переполненный автобус, он подвергает риску не только себя. Любой контакт становится источником заражения.Особенно важно помнить: при высокой температуре поход в поликлинику тоже может быть лишним риском. Там собираются десятки таких же больных, возможность подцепить еще один вирус только увеличивается.Еще одна распространенная ошибка — хвататься за жаропонижающее при первых признаках недомогания. Организм поднимает температуру неслучайно, это естественный механизм борьбы с вирусом.Он предупредил, что высокая температура, особенно у детей и пожилых, — сигнал тревоги. В таких случаях требуется немедленный осмотр врача, поскольку за показателями градусника может скрываться тяжелая реакция организма.Врач добавил, что таблетки начинают действовать не сразу, а через 30-45 минут.Фармрынок предлагает сотни "чудо-средств", обещающих мгновенное выздоровление. Но, по сути, при ОРВИ схема лечения очень проста, пояснил специалист.Категорически бесполезным и даже вредным при вирусных инфекциях остается прием антибиотиков.Назначить антибиотики может только врач и только в случае присоединения бактериальной инфекции. Самовольный прием — ошибка, которая может привести к более тяжелому течению болезни.Также терапевт рассказал, что ОРВИ в большинстве случаев проходит самостоятельно за неделю. Но есть ситуации, когда помощь специалиста необходима.Температура выше 40 градусов, сильная одышка, боль в груди, потеря сознания — поводы вызвать скорую.
22:02 30.09.2025
Ежегодно осенний сезон респираторных инфекций проверяет нас на дисциплину. Мы привыкли лечиться "по-быстрому", но простуда — это не пустяк, а сигнал, что иммунитет работает на пределе.
Большинство людей убеждены, что легкая простуда — не повод брать больничный. Многие стараются дотянуть до выходных, совмещая температуру с рабочими переговорами, тренажерным залом или поездками в метро. Но, это — опасная иллюзия, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Алексея Хухрева
Эксперты напоминают простые истины: чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения. Но когда вирус все же добрался до организма, на первый план выходит вопрос: как лечиться правильно, чтобы не заработать осложнения?
"Любая вирусная инфекция — это временный, но все же иммунодефицит, — подчеркивает Хухрев. — При ОРВИ снижается количество нейтрофилов — клеток, которые первыми встают на защиту от бактерий. А значит, именно в этот период вы наиболее уязвимы к осложнениям".
По его словам, когда человек с температурой и кашлем идет в офис или садится в переполненный автобус, он подвергает риску не только себя. Любой контакт становится источником заражения.
Особенно важно помнить: при высокой температуре поход в поликлинику тоже может быть лишним риском. Там собираются десятки таких же больных, возможность подцепить еще один вирус только увеличивается.
Еще одна распространенная ошибка — хвататься за жаропонижающее при первых признаках недомогания. Организм поднимает температуру неслучайно, это естественный механизм борьбы с вирусом.
"Если температура не превышает 38,5 градуса и общее самочувствие позволяет, сбивать ее не нужно, — объясняет Хухрев. — Это нормальный этап иммунного ответа. Но если появляются выраженная слабость, головная боль, ломота, можно принять лекарство, чтобы облегчить состояние. Главное — не допустить роста выше 40 градусов".
Он предупредил, что высокая температура, особенно у детей и пожилых, — сигнал тревоги. В таких случаях требуется немедленный осмотр врача, поскольку за показателями градусника может скрываться тяжелая реакция организма.
Врач добавил, что таблетки начинают действовать не сразу, а через 30-45 минут.
Фармрынок предлагает сотни "чудо-средств", обещающих мгновенное выздоровление. Но, по сути, при ОРВИ схема лечения очень проста, пояснил специалист.
Категорически бесполезным и даже вредным при вирусных инфекциях остается прием антибиотиков.
"Антибиотики убивают бактерии, но не вирусы, — предупреждает Хухрев. — Прием их без показаний разрушает микрофлору кишечника, снижает иммунитет и не приносит никакой пользы".
Назначить антибиотики может только врач и только в случае присоединения бактериальной инфекции. Самовольный прием — ошибка, которая может привести к более тяжелому течению болезни.
Также терапевт рассказал, что ОРВИ в большинстве случаев проходит самостоятельно за неделю. Но есть ситуации, когда помощь специалиста необходима.
Температура выше 40 градусов, сильная одышка, боль в груди, потеря сознания — поводы вызвать скорую.
"Слушайте свой организм. Если он отказывается от еды — не заставляйте себя. Главное сейчас — пить больше жидкости: воду, морсы, травяные чаи. Дышать свежим воздухом, проветривать комнату и давать себе достаточно сна", — заключил Хухрев.
