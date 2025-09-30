https://uz.sputniknews.ru/20250930/pravila-kotorye-pomogut-spravitsya-s-orvi-52356859.html

Врач: правила, которые помогут справиться с ОРВИ

Ежегодно осенний сезон респираторных инфекций проверяет нас на дисциплину. Мы привыкли лечиться "по-быстрому", но простуда — это не пустяк, а сигнал, что иммунитет работает на пределе

Большинство людей убеждены, что легкая простуда — не повод брать больничный. Многие стараются дотянуть до выходных, совмещая температуру с рабочими переговорами, тренажерным залом или поездками в метро. Но, это — опасная иллюзия, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Алексея ХухреваЭксперты напоминают простые истины: чаще мыть руки, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения. Но когда вирус все же добрался до организма, на первый план выходит вопрос: как лечиться правильно, чтобы не заработать осложнения?По его словам, когда человек с температурой и кашлем идет в офис или садится в переполненный автобус, он подвергает риску не только себя. Любой контакт становится источником заражения.Особенно важно помнить: при высокой температуре поход в поликлинику тоже может быть лишним риском. Там собираются десятки таких же больных, возможность подцепить еще один вирус только увеличивается.Еще одна распространенная ошибка — хвататься за жаропонижающее при первых признаках недомогания. Организм поднимает температуру неслучайно, это естественный механизм борьбы с вирусом.Он предупредил, что высокая температура, особенно у детей и пожилых, — сигнал тревоги. В таких случаях требуется немедленный осмотр врача, поскольку за показателями градусника может скрываться тяжелая реакция организма.Врач добавил, что таблетки начинают действовать не сразу, а через 30-45 минут.Фармрынок предлагает сотни "чудо-средств", обещающих мгновенное выздоровление. Но, по сути, при ОРВИ схема лечения очень проста, пояснил специалист.Категорически бесполезным и даже вредным при вирусных инфекциях остается прием антибиотиков.Назначить антибиотики может только врач и только в случае присоединения бактериальной инфекции. Самовольный прием — ошибка, которая может привести к более тяжелому течению болезни.Также терапевт рассказал, что ОРВИ в большинстве случаев проходит самостоятельно за неделю. Но есть ситуации, когда помощь специалиста необходима.Температура выше 40 градусов, сильная одышка, боль в груди, потеря сознания — поводы вызвать скорую.

