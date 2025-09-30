https://uz.sputniknews.ru/20250930/saidov-pozdravleniye-kosherbayev-naznacheniye-52355520.html
Бахтиёр Саидов поздравил своего нового коллегу из Казахстана с назначением
В телефонном разговоре стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзнических отношений, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов по телефону поздравил с назначением нового министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзнических отношений, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.Как отмечалось, оба внешнеполитических ведомства продолжат тесно взаимодействовать в целях реализации всех договоренностей, достигнутых между лидерами Узбекистана и Казахстана.Ермеку Кошербаеву 60 лет, он уроженец Алматы. В 2020-2023 годы он был послом Казахстана в Российской Федерации. С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года — акимом Восточно-Казахстанской области. Затем Касым-Жомарт Токаев назначил его заместителем премьер-министра республики. Это пост Кошербаев занимал до нынешнего назначения. Бывший глава МИД РК Мурат Нуртлеу назначен помощником президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов по телефону поздравил
с назначением нового министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.
"Состоялся телефонный разговор с вновь назначенным министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым. Поздравили коллегу с назначением и пожелали ему всяческих успехов в его очень важной миссии", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзнических отношений, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.
Как отмечалось, оба внешнеполитических ведомства продолжат тесно взаимодействовать в целях реализации всех договоренностей, достигнутых между лидерами Узбекистана и Казахстана.
Ермеку Кошербаеву 60 лет, он уроженец Алматы. В 2020-2023 годы он был послом Казахстана в Российской Федерации. С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года — акимом Восточно-Казахстанской области. Затем Касым-Жомарт Токаев назначил его заместителем премьер-министра республики. Это пост Кошербаев занимал до нынешнего назначения. Бывший глава МИД РК Мурат Нуртлеу назначен помощником президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.