Бахтиёр Саидов поздравил своего нового коллегу из Казахстана с назначением

В телефонном разговоре стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзнических отношений, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов по телефону поздравил с назначением нового министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства и союзнических отношений, а также сотрудничество в рамках региональных и международных организаций.Как отмечалось, оба внешнеполитических ведомства продолжат тесно взаимодействовать в целях реализации всех договоренностей, достигнутых между лидерами Узбекистана и Казахстана.Ермеку Кошербаеву 60 лет, он уроженец Алматы. В 2020-2023 годы он был послом Казахстана в Российской Федерации. С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года — акимом Восточно-Казахстанской области. Затем Касым-Жомарт Токаев назначил его заместителем премьер-министра республики. Это пост Кошербаев занимал до нынешнего назначения. Бывший глава МИД РК Мурат Нуртлеу назначен помощником президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.

