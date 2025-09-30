https://uz.sputniknews.ru/20250930/uzbekistan-podgotovil-programmu-kooperatsii-s-eaes-v-agrarnoy-sfere-52372539.html

Арипов: Узбекистан подготовил программу кооперации с ЕАЭС в аграрной сфере

Документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистан подготовил проект программы кооперации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в аграрной сфере. Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов заседании Евразийского межправсовета в Минске.Документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.Премьер-министр Узбекистана выразил уверенность, что реализация программы позволит существенно укрепить продовольственную устойчивость и расширить взаимную торговлю аграрной продукцией между республикой и странами Союза.В свою очередь Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что за 10 лет существования ЕАЭС объем производства сельхозпродукции в "пятерке" увеличился более чем на четверть, что закрывает свыше 90% внутренних потребностей.По его словам, в союзном бюджете сейчас предусмотрено свыше 5 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний объединения, которые вместе реализуют востребованные инициативы.Заседание Евразийского межправительственного совета с участием стран-наблюдателей и одной страны-гостя прошло в столице Беларуси.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание уделили расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.По итогам работы подписали ряд документов, касающихся, в частности, транзита грузов, транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг". В том числе, в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь".Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 11 декабря в Москве.

