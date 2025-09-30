https://uz.sputniknews.ru/20250930/uzbekistan-podgotovil-programmu-kooperatsii-s-eaes-v-agrarnoy-sfere-52372539.html
Арипов: Узбекистан подготовил программу кооперации с ЕАЭС в аграрной сфере
Арипов: Узбекистан подготовил программу кооперации с ЕАЭС в аграрной сфере
Документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистан подготовил проект программы кооперации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в аграрной сфере. Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов заседании Евразийского межправсовета в Минске.
"Придаем первостепенное значение партнерству в аграрной сфере, рассматривая его как стратегическое направление взаимодействия. В этой связи мы подготовили и представили на рассмотрение наших партнеров проект программы агрокооперации Узбекистана с Евразийским экономическим союзом", — сказал он.
Документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.
Премьер-министр Узбекистана выразил уверенность, что реализация программы позволит существенно укрепить продовольственную устойчивость и расширить взаимную торговлю аграрной продукцией между республикой и странами Союза.
В свою очередь Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что за 10 лет существования ЕАЭС объем производства сельхозпродукции в "пятерке" увеличился более чем на четверть, что закрывает свыше 90% внутренних потребностей.
По его словам, в союзном бюджете сейчас предусмотрено свыше 5 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний объединения, которые вместе реализуют востребованные инициативы.
"Предоставление дополнительной помощи нашим сельхозпроизводителям существенно укрепит продовольственную безопасность, простимулирует появление новых технологичных предприятий, послужит росту взаимной торговли. А главное – наши граждане получат более широкий ассортимент качественных продуктов питания", — сказал российский премьер.
Заседание Евразийского межправительственного совета с участием стран-наблюдателей и одной страны-гостя прошло в столице Беларуси.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание уделили расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.
По итогам работы подписали ряд документов, касающихся, в частности, транзита грузов, транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг". В том числе, в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь".
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 11 декабря в Москве.