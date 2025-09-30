Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250930/uzbekistan-podgotovil-programmu-kooperatsii-s-eaes-v-agrarnoy-sfere-52372539.html
Арипов: Узбекистан подготовил программу кооперации с ЕАЭС в аграрной сфере
Арипов: Узбекистан подготовил программу кооперации с ЕАЭС в аграрной сфере
Sputnik Узбекистан
Документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора
2025-09-30T17:35+0500
2025-09-30T17:35+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
премьер-министр
узбекистан
абдулла арипов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52370984_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_42dd4c02bdb86403f03348d4f1c42ec7.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистан подготовил проект программы кооперации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в аграрной сфере. Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов заседании Евразийского межправсовета в Минске.Документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.Премьер-министр Узбекистана выразил уверенность, что реализация программы позволит существенно укрепить продовольственную устойчивость и расширить взаимную торговлю аграрной продукцией между республикой и странами Союза.В свою очередь Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что за 10 лет существования ЕАЭС объем производства сельхозпродукции в "пятерке" увеличился более чем на четверть, что закрывает свыше 90% внутренних потребностей.По его словам, в союзном бюджете сейчас предусмотрено свыше 5 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний объединения, которые вместе реализуют востребованные инициативы.Заседание Евразийского межправительственного совета с участием стран-наблюдателей и одной страны-гостя прошло в столице Беларуси.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание уделили расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.По итогам работы подписали ряд документов, касающихся, в частности, транзита грузов, транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг". В том числе, в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь".Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 11 декабря в Москве.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52370984_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_1917794ce440c2e329b6340ef8e59e44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан программа кооперации еаэс аграрная сфера
узбекистан программа кооперации еаэс аграрная сфера

Арипов: Узбекистан подготовил программу кооперации с ЕАЭС в аграрной сфере

17:35 30.09.2025
© Sputnik / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкАбдулла Арипов
Абдулла Арипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2025
© Sputnik / Игорь Егоров
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Узбекистан подготовил проект программы кооперации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в аграрной сфере. Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов заседании Евразийского межправсовета в Минске.
"Придаем первостепенное значение партнерству в аграрной сфере, рассматривая его как стратегическое направление взаимодействия. В этой связи мы подготовили и представили на рассмотрение наших партнеров проект программы агрокооперации Узбекистана с Евразийским экономическим союзом", — сказал он.
Документ включает меры по упрощению логистических маршрутов, применения зеленых технологий и запуска зеленого коридора.
Премьер-министр Узбекистана выразил уверенность, что реализация программы позволит существенно укрепить продовольственную устойчивость и расширить взаимную торговлю аграрной продукцией между республикой и странами Союза.
В свою очередь Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что за 10 лет существования ЕАЭС объем производства сельхозпродукции в "пятерке" увеличился более чем на четверть, что закрывает свыше 90% внутренних потребностей.
© Sputnik / Александр Миридонов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2025
Михаил Мишустин
© Sputnik / Александр Миридонов
/
Перейти в фотобанк
По его словам, в союзном бюджете сейчас предусмотрено свыше 5 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для компаний объединения, которые вместе реализуют востребованные инициативы.
"Предоставление дополнительной помощи нашим сельхозпроизводителям существенно укрепит продовольственную безопасность, простимулирует появление новых технологичных предприятий, послужит росту взаимной торговли. А главное – наши граждане получат более широкий ассортимент качественных продуктов питания", — сказал российский премьер.
Заседание Евразийского межправительственного совета с участием стран-наблюдателей и одной страны-гостя прошло в столице Беларуси.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание уделили расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.
По итогам работы подписали ряд документов, касающихся, в частности, транзита грузов, транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг". В том числе, в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь".
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 11 декабря в Москве.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0