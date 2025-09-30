https://uz.sputniknews.ru/20250930/uzbekistane-novyy-podxod-k-predprinimatelyam-52361193.html
В Узбекистане нашли новый подход к предпринимателям
Соответствующий указ подписал глава республики. Цель — реализация в течении двух лет 5 тыс. бизнес-проектов.
2025-09-30T12:45+0500
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане субъектов предпринимательства будут поддерживать на основе новых подходов, сообщает Минюст. Соответствующий документ подписал глава республики. В соответствии с ним, с 1 ноября 2025 года внедрят дополнительные инструменты по финансовой поддержке Компанией субъектов предпринимательства. Они предусматривают, в частности, размещение ресурсов для выделения через коммерческие банки кредитов до 10 млрд сумов на проекты в сфере производства и оказания услуг с целью содействия выведению субъектов предпринимательства до категории предпринимателя-"чемпиона". Также речь идет о рефинансировании кредитов в размере до 500 млн сумов, выделенных коммерческими банками на микропроекты субъектов малого предпринимательства в направлении производства, оказания услуг и "зеленой" экономики, на следующих условиях:
Соответствующий указ подписал глава республики. Цель — реализация в течении двух лет 5 тыс. бизнес-проектов.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
В Узбекистане субъектов предпринимательства будут поддерживать на основе новых подходов, сообщает
Минюст.
Соответствующий документ подписал глава республики.
"Принят Указ Президента "О мерах по поддержке субъектов предпринимательства на основе новых подходов". Основной целью принятия Указа определена реализация 5 тысяч предпринимательских проектов в 2026–2027 годах путем предоставления АО "Компания по развитию предпринимательства" мер финансовой поддержки на сумму 4 триллиона сумов", — говорится в сообщении.
В соответствии с ним, с 1 ноября 2025 года внедрят дополнительные инструменты по финансовой поддержке Компанией субъектов предпринимательства.
Они предусматривают, в частности, размещение ресурсов для выделения через коммерческие банки кредитов до 10 млрд сумов на проекты в сфере производства и оказания услуг с целью содействия выведению субъектов предпринимательства до категории предпринимателя-"чемпиона".
Также речь идет о рефинансировании кредитов в размере до 500 млн сумов, выделенных коммерческими банками на микропроекты субъектов малого предпринимательства в направлении производства, оказания услуг и "зеленой" экономики, на следующих условиях:
понижение процентной ставки выделенного кредита до 6% но по ставке выше до 4% пунктов основной ставки Центрального банка;
для предпринимателей, работающих не менее 1 года и имеющих 2 работников, проекты которых предусматривают создание 5 и более новых рабочих мест.