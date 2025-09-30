https://uz.sputniknews.ru/20250930/uzbekistane-novyy-podxod-k-predprinimatelyam-52361193.html

В Узбекистане нашли новый подход к предпринимателям

В Узбекистане нашли новый подход к предпринимателям

Sputnik Узбекистан

Соответствующий указ подписал глава республики. Цель — реализация в течении двух лет 5 тыс. бизнес-проектов.

2025-09-30T12:45+0500

2025-09-30T12:45+0500

2025-09-30T12:45+0500

узбекистан

предприниматели

указ

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане субъектов предпринимательства будут поддерживать на основе новых подходов, сообщает Минюст. Соответствующий документ подписал глава республики. В соответствии с ним, с 1 ноября 2025 года внедрят дополнительные инструменты по финансовой поддержке Компанией субъектов предпринимательства. Они предусматривают, в частности, размещение ресурсов для выделения через коммерческие банки кредитов до 10 млрд сумов на проекты в сфере производства и оказания услуг с целью содействия выведению субъектов предпринимательства до категории предпринимателя-"чемпиона". Также речь идет о рефинансировании кредитов в размере до 500 млн сумов, выделенных коммерческими банками на микропроекты субъектов малого предпринимательства в направлении производства, оказания услуг и "зеленой" экономики, на следующих условиях:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан предприниматели поддержка указ бизнес-проекты