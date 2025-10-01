https://uz.sputniknews.ru/20251001/mirziyoyev-pozdravleniye-uchitelya-nastavniki-52378209.html

Мирзиёев: Повышение статуса и авторитета профессии учителя и наставника — решающий вопрос

Глава Узбекистана поздравил работников сферы с общенародным праздником – Днем учителей и наставников, который отмечают в республике 1 октября

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Повышение статуса и авторитета профессии учителя и наставника мы рассматриваем в качестве решающего вопроса, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении с Днем учителей и наставников. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Лидер страны поблагодарил всех причастных к делу образования и воспитания подрастающего поколения за нелегкий и почетный труд.Президент напомнил, что на прошедшей на днях 80-й сессии Генссамблеи ООН большой интерес и внимание мировой общественности вызвали результаты реформ в сфере образования Узбекистана:Вместе с тем:Также президент сообщил, что:Он напомнил, что выдающихся ученых и мыслителей, создавших два великих Ренессанса в истории Узбекистана, тоже в свое время обучали и воспитывали учителя и наставники, выразив уверенность, что продолжатели этих благородных традиций внесут достойный вклад в формирование Третьего Ренессанса.День учителей и наставников отмечают в республике 1 октября.

