Российская армия освободила Вербовое в Днепропетровской области
Российская армия освободила Вербовое в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"
2025-10-01T15:11+0500
2025-10-01T15:11+0500
2025-10-01T15:11+0500
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Вербовое в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".В ходе боев за Вербовое под контроль российской армии перешло свыше 10 квадратных километров территории, добавили в Минобороны РФ.Также в зоне ответственности "Восточной" группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области.ВСУ потеряли:
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
Российские бойцы освободили Вербовое в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
В ходе боев за Вербовое под контроль российской армии перешло свыше 10 квадратных километров территории, добавили в Минобороны РФ.
Также в зоне ответственности “Восточной” группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области.
боевую бронированную машину;