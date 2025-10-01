https://uz.sputniknews.ru/20251001/rossiyskaya-armiya-osvobodila-verbovoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-52384940.html

Российская армия освободила Вербовое в Днепропетровской области

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Вербовое в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".В ходе боев за Вербовое под контроль российской армии перешло свыше 10 квадратных километров территории, добавили в Минобороны РФ.Также в зоне ответственности “Восточной” группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новониколаевка и Полтавка Запорожской области.ВСУ потеряли:

