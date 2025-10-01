Туркомпания из ОАЭ планирует открыть в Ташкенте региональный офис по ЦА

https://uz.sputniknews.ru/20251001/turkompaniya-iz-oae-planiruet-otkryt-v-tashkente-regionalnyy-ofis-po-tsa-52383240.html
Эмиратская сторона также предлагает организовать 15-дневные стажировки в Дубае для студентов, обучающихся в области туризма в вузах Узбекистана
узбекистан
оаэ
центральная азия
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
Туристическая компания из ОАЭ планирует открыть в Ташкенте региональный офис по Центральной Азии, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Абдулазиз Аккулов и гендиректорор эмиратской компании "Walks of Dubai" Мухаммад Абдулмавла Муса Хамад.
Эмиратская сторона высоко оценила туристический потенциал Узбекистана и выразила желание принять участие со специальным павильоном в Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая пройдет 27–29 ноября этого года.
"Мы также планируем открыть региональный офис нашей компании по Центральной Азии в Ташкенте. Мы готовы установить контакты с крупными туристическими компаниями Узбекистана в ходе поездки для начала практических шагов. Кроме того, мы можем организовать 15-дневные стажировки в Дубае для студентов, обучающихся туризму в Узбекистане", — сообщил Мухаммад Абдулмавла Муса Хамад.
Стороны договорились о совместной организации рекламных мероприятий для увеличения числа туристов из ОАЭ в Узбекистан, а также совместной разработке образовательных и практических программ в сфере подготовки кадров.