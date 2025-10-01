https://uz.sputniknews.ru/20251001/turkompaniya-iz-oae-planiruet-otkryt-v-tashkente-regionalnyy-ofis-po-tsa-52383240.html

Туркомпания из ОАЭ планирует открыть в Ташкенте региональный офис по ЦА

Туркомпания из ОАЭ планирует открыть в Ташкенте региональный офис по ЦА

Sputnik Узбекистан

Эмиратская сторона также предлагает организовать 15-дневные стажировки в Дубае для студентов, обучающихся в области туризма в вузах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Туристическая компания из ОАЭ планирует открыть в Ташкенте региональный офис по Центральной Азии, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Абдулазиз Аккулов и гендиректорор эмиратской компании "Walks of Dubai" Мухаммад Абдулмавла Муса Хамад.Эмиратская сторона высоко оценила туристический потенциал Узбекистана и выразила желание принять участие со специальным павильоном в Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая пройдет 27–29 ноября этого года.Стороны договорились о совместной организации рекламных мероприятий для увеличения числа туристов из ОАЭ в Узбекистан, а также совместной разработке образовательных и практических программ в сфере подготовки кадров.

