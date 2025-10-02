https://uz.sputniknews.ru/20251002/futbol-uzbekistan-kuveyt-tovarischeskiy-match-52405171.html

Футбол: Узбекистан встретится с Кувейтом в товарищеском матче — дата

Игра пройдет на ташкентском стадионе "Олимпик". С 2011 года в официальных играх команды встречались дважды

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу, готовящаяся к чемпионату мира ФИФА, сыграет товарищеский матч против Кувейта, сообщает пресс-служба АФУ. Встреча состоится 9 октября в 18.00 на ташкентском стадионе "Олимпик". По информации AiScore, команды встречались в официальных играх дважды с 2011 года. Один из матчей принес победу узбекистанцам, другой закончился их поражением. Напомним, что сборная Узбекистана по футболу впервые в своей истории завоевала путевку в финальную часть ЧМ 2026 года.

