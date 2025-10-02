Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20251002/pochemu-virus-koksaki-ne-stoit-nedootsenivat-52397298.html
Врач: почему вирус Коксаки нельзя недооценивать
Врач: почему вирус Коксаки нельзя недооценивать
Sputnik Узбекистан
Специалист дал рекомендации при обнаружении симптомов Коксаки
2025-10-02T22:04+0500
2025-10-02T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
дети
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/04/20750334_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_a260595eee14ea6e2eb490ef62f23788.jpg
Вирус Коксаки опасен тем, что его симптомы очень разнообразны и могут маскировать другие, более тяжелые заболевания, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.Он рассказал, что делать при обнаружении симптомов Коксаки.Важно распознать, что это, и не допустить чего-то более тяжелого, предупредил врач.
https://uz.sputniknews.ru/20250930/pravila-kotorye-pomogut-spravitsya-s-orvi-52356859.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/04/20750334_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_62edfae82ee28637349c4da86a95494a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
вирус коксаки опасность симптомы
вирус коксаки опасность симптомы

Врач: почему вирус Коксаки нельзя недооценивать

22:04 02.10.2025
© Pexels / cottonbroГрадусник в руках, иллюстративное фото
Градусник в руках, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2025
© Pexels / cottonbro
Подписаться
Специалист дал рекомендации при обнаружении симптомов Коксаки.
Вирус Коксаки опасен тем, что его симптомы очень разнообразны и могут маскировать другие, более тяжелые заболевания, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

"Симптомы вируса Коксаки похожи на герпес, на простудные вещи, на ОРВИ, на что-то, что связанно с кишечником, головные боли, боли в мышцах — все что угодно. Основным проявлением являются пятнышки, сыпь на ладонях, подошвах у детей. И дети тяжело болеют. У взрослых проходит легче, как простуда. Есть желудочно-кишечные, симптомы. Поскольку это все-таки энтеровирус, может быть тошнота, рвота, расстройство кишечника. Привозят с отдыха, из Турции, где море, может быть некачественная еда. Передается воздушно-капельным путем", — пояснил специалист.

Он рассказал, что делать при обнаружении симптомов Коксаки.

"Я всегда это советую, если высокая температура у ребенка, надо не давать ей расти, потому что высокая температура — это как раз признак активности вируса. Большая вероятность в этом случае получить осложнения. Поэтому советую неспецифические противовоспалительные средства, кроме аспирина, детям до 15 лет его нельзя. Если есть тошнота, поставить свечки с противовоспалительными препаратами. И идти к доктору, потому что десятки вирусных заболеваний начинаются именно так", — отметил Жемчугов.

Важно распознать, что это, и не допустить чего-то более тяжелого, предупредил врач.
Женщина держится за горло. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2025
Это интересно
Врач: правила, которые помогут справиться с ОРВИ
30 сентября, 22:02
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0