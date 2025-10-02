Врач: почему вирус Коксаки нельзя недооценивать
"Симптомы вируса Коксаки похожи на герпес, на простудные вещи, на ОРВИ, на что-то, что связанно с кишечником, головные боли, боли в мышцах — все что угодно. Основным проявлением являются пятнышки, сыпь на ладонях, подошвах у детей. И дети тяжело болеют. У взрослых проходит легче, как простуда. Есть желудочно-кишечные, симптомы. Поскольку это все-таки энтеровирус, может быть тошнота, рвота, расстройство кишечника. Привозят с отдыха, из Турции, где море, может быть некачественная еда. Передается воздушно-капельным путем", — пояснил специалист.
"Я всегда это советую, если высокая температура у ребенка, надо не давать ей расти, потому что высокая температура — это как раз признак активности вируса. Большая вероятность в этом случае получить осложнения. Поэтому советую неспецифические противовоспалительные средства, кроме аспирина, детям до 15 лет его нельзя. Если есть тошнота, поставить свечки с противовоспалительными препаратами. И идти к доктору, потому что десятки вирусных заболеваний начинаются именно так", — отметил Жемчугов.