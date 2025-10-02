https://uz.sputniknews.ru/20251002/shkoly-uzbekistan-yegipet-kazaxstan-tadjikistan-telemost-52399043.html

Школы Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана соединил телемост

В ходе видеоконференции "Русский язык – язык межнационального общения и дружбы" школьники смогли в режиме реального времени пообщаться со сверстниками из других стран.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Педагоги проекта "Российский учитель за рубежом" организовали телемост между школами Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба гуманитарного проекта Минпросвещения РФ. В режиме реального времени школьники смогли пообщаться со сверстниками из других стран. Они подготовили интересные презентации, в которых рассказали о своей Родине, ее уникальной культуре, национальных традициях и обычаях. Также ребята поделились личными историями, интересными фактами из жизни. Участники договорились проводить подобные онлайн-встречи как можно чаще. Международный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется при поддержке Минпросвещения России.

