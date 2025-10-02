Узбекистан
Школы Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана соединил телемост
Школы Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана соединил телемост
В ходе видеоконференции "Русский язык – язык межнационального общения и дружбы" школьники смогли в режиме реального времени пообщаться со сверстниками из других стран.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Педагоги проекта "Российский учитель за рубежом" организовали телемост между школами Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба гуманитарного проекта Минпросвещения РФ. В режиме реального времени школьники смогли пообщаться со сверстниками из других стран. Они подготовили интересные презентации, в которых рассказали о своей Родине, ее уникальной культуре, национальных традициях и обычаях. Также ребята поделились личными историями, интересными фактами из жизни. Участники договорились проводить подобные онлайн-встречи как можно чаще. Международный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется при поддержке Минпросвещения России.
Школы Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана соединил телемост

© Foto : Проект "Российский учитель за рубежом"Русский язык – язык межнационального общения и дружбы
Русский язык – язык межнационального общения и дружбы
В ходе видеоконференции "Русский язык — язык межнационального общения и дружбы" школьники смогли в режиме реального времени пообщаться со сверстниками из других стран.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Педагоги проекта "Российский учитель за рубежом" организовали телемост между школами Узбекистана, Египта, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба гуманитарного проекта Минпросвещения РФ.

"Учителя Анжела Саркисян (Таджикистан), Светлана Валькова (Узбекистан), Валентина Пугач (Египет) и педагог из Казахстана Жанылдык Кадырбаева инициировали видеоконференцию "Русский язык — язык межнационального общения и дружбы", главной целью которой было познакомить своих учеников друг с другом", — говорится в сообщении.

В режиме реального времени школьники смогли пообщаться со сверстниками из других стран. Они подготовили интересные презентации, в которых рассказали о своей Родине, ее уникальной культуре, национальных традициях и обычаях. Также ребята поделились личными историями, интересными фактами из жизни.
"Международный телемост — прямое доказательство, что русский язык и сегодня остается живым мостом между странами и культурами. Он позволяет детям учиться, общаться и дружить, преодолевая любые границы", — подчеркнула Анжела Саркисян.

Участники договорились проводить подобные онлайн-встречи как можно чаще.
Международный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом" реализуется при поддержке Минпросвещения России.
0