https://uz.sputniknews.ru/20251002/uzbekistan-start-priem-zayavok-subsidii-po-ipoteke-52403172.html
В Узбекистане стартовал прием заявок на ипотечные субсидии — подробности
В Узбекистане стартовал прием заявок на ипотечные субсидии — подробности
Sputnik Узбекистан
Претенденты на субсидию, а также их супруги не должны быть собственниками жилья в республике
2025-10-02T14:30+0500
2025-10-02T14:30+0500
2025-10-02T14:30+0500
узбекистан
общество
ипотека
кредит
экономика
единый портал
госуслуги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/09/48787383_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cce6f7f69a294074b52c9366d187324.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. В Узбекистане стартовал прием заявок на субсидии по ипотеке.Это предусмотрено Указом президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рынка жилья и ипотечного кредитования".Подать заявление на получение субсидии можно одним из трех удобных способов:Для участия в программе заявитель должен набрать не менее 30 баллов по социальным критериям.Также средний доход семьи не должен превышать установленные пределы:Кроме того, заявитель и его/ее супруг(а) не должны быть собственниками жилья в республике.Отдельные лица, нуждающиеся в соцзащите, оцениваются по специальным социальным критериям.
https://uz.sputniknews.ru/20250402/abr-uzbekistan-zayem-ipoteka-razvitiye-48699116.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/09/48787383_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6db868c1613a3ec7c0cb23323dff3d83.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан заявка субсидия ипотека
узбекистан заявка субсидия ипотека
В Узбекистане стартовал прием заявок на ипотечные субсидии — подробности
Претенденты на субсидию, а также их супруги не должны быть собственниками жилья в республике.
ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik.
В Узбекистане стартовал
прием заявок на субсидии по ипотеке.
Это предусмотрено Указом президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рынка жилья и ипотечного кредитования".
"В рамках исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2025 года № УП–26, сегодня, 2 октября, в 09.00 стартовал прием заявок на получение субсидий по ипотечным кредитам", — говорится в сообщении.
Подать заявление на получение субсидии можно одним из трех удобных способов:
при личном обращении в центры госуслуг;
в электронном виде через портал my.gov.uz по ссылке;
через мобильное приложение MyGov.
Для участия в программе заявитель должен набрать не менее 30 баллов по социальным критериям.
Также средний доход семьи не должен превышать установленные пределы:
в Каракалпакстане и областях — от 2,7 до 8 МРОТ (от 3,43 до 10,17 млн сумов);
в Ташкенте— от 2,7 до 9,2 МРОТ (от 3,43 до 11,69 млн сумов).
Кроме того, заявитель и его/ее супруг(а) не должны быть собственниками жилья в республике.
Отдельные лица, нуждающиеся в соцзащите, оцениваются по специальным социальным критериям.