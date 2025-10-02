https://uz.sputniknews.ru/20251002/uzbekistan-start-priem-zayavok-subsidii-po-ipoteke-52403172.html

В Узбекистане стартовал прием заявок на ипотечные субсидии — подробности

В Узбекистане стартовал прием заявок на ипотечные субсидии — подробности

Sputnik Узбекистан

Претенденты на субсидию, а также их супруги не должны быть собственниками жилья в республике

2025-10-02T14:30+0500

2025-10-02T14:30+0500

2025-10-02T14:30+0500

узбекистан

общество

ипотека

кредит

экономика

единый портал

госуслуги

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/09/48787383_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cce6f7f69a294074b52c9366d187324.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. В Узбекистане стартовал прием заявок на субсидии по ипотеке.Это предусмотрено Указом президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рынка жилья и ипотечного кредитования".Подать заявление на получение субсидии можно одним из трех удобных способов:Для участия в программе заявитель должен набрать не менее 30 баллов по социальным критериям.Также средний доход семьи не должен превышать установленные пределы:Кроме того, заявитель и его/ее супруг(а) не должны быть собственниками жилья в республике.Отдельные лица, нуждающиеся в соцзащите, оцениваются по специальным социальным критериям.

https://uz.sputniknews.ru/20250402/abr-uzbekistan-zayem-ipoteka-razvitiye-48699116.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан заявка субсидия ипотека