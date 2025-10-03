https://uz.sputniknews.ru/20251003/uzbekistan-kazaxstan-vystraivayut-sotrudnichestvo-v-vodno-energeticheskoy-sfere--video-52443341.html
Как Узбекистан и Казахстан выстраивают сотрудничество в водно-энергетической сфере — видео
В МПЦ Sputnik Узбекистан эксперты обсудили сотрудничество двух республик в водно-энергетической сфере. 03.10.2025
2025-10-03T19:10+0500
2025-10-03T19:10+0500
2025-10-03T19:10+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52424652_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_659f718f4a60f0ffe0034896909ce9cd.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Ташкент – Астана на тему "Водно-энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии". Напомним, в сентябре Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года. Заместитель директора НИИ ирригации и водных проблем при Минводхозе РУз Андрей Петров отметил, что в регионе реализуется один из крупнейших проектов — строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. По его словам, в разработке технического задания и технико-экономического обоснования активно участвует Узбекистан, что позволит в будущем упростить совместную и взаимовыгодную эксплуатацию стратегического объекта. Ведущий научный сотрудник Института проблем энергетики АН РУз Уткур Таджиев, в свою очередь, отметил, что Узбекистан делает значительный шаг вперед в направлении "зеленой" экономики, активно развивая гидроэнергетику на внутренних реках. В ходе дискуссии эксперты обменялись мнениями и ответили на вопросы журналистов. Полное видео смотрите по ссылке.
Как Узбекистан и Казахстан выстраивают сотрудничество в водно-энергетической сфере — видео
В МПЦ Sputnik Узбекистан эксперты обсудили сотрудничество двух республик в водно-энергетической сфере.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Ташкент – Астана на тему "Водно-энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии". Напомним, в сентябре Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года.
Заместитель директора НИИ ирригации и водных проблем при Минводхозе РУз Андрей Петров отметил, что в регионе реализуется один из крупнейших проектов — строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. По его словам, в разработке технического задания и технико-экономического обоснования активно участвует Узбекистан, что позволит в будущем упростить совместную и взаимовыгодную эксплуатацию стратегического объекта.
"В рамках последнего протокола обсуждалась важнейшая тема — недопущение достижения мертвого объема Токтогульского водохранилища. В противном случае это осложнит дальнейшую эксплуатацию не только для ирригационных, но и для энергетических нужд. Узбекистан, исходя из технических возможностей, подтвердил готовность выполнять обязательства по компенсационным механизмам — передавать электроэнергию и другие энергоресурсы в обмен на гарантированные поставки воды в летний период", — подчеркнул Петров.
Ведущий научный сотрудник Института проблем энергетики АН РУз Уткур Таджиев, в свою очередь, отметил, что Узбекистан делает значительный шаг вперед в направлении "зеленой" экономики, активно развивая гидроэнергетику на внутренних реках.
"Началось строительство гидроэлектростанций в бассейне реки Пскем, планируется освоение бассейна реки Чаткал. Для этого необходимо тесное сотрудничество с Кыргызстаном, чтобы согласовать использование водных ресурсов и энергетические потребности обеих сторон", — подчеркнул эксперт.
В ходе дискуссии эксперты обменялись мнениями и ответили на вопросы журналистов. Полное видео смотрите по ссылке
