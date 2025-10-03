https://uz.sputniknews.ru/20251003/uzbekistan-kazaxstan-vystraivayut-sotrudnichestvo-v-vodno-energeticheskoy-sfere--video-52443341.html

Как Узбекистан и Казахстан выстраивают сотрудничество в водно-энергетической сфере — видео

Как Узбекистан и Казахстан выстраивают сотрудничество в водно-энергетической сфере — видео

03.10.2025

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Ташкент – Астана на тему "Водно-энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии". Напомним, в сентябре Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол о водно-энергетическом сотрудничестве до 2026 года. Заместитель директора НИИ ирригации и водных проблем при Минводхозе РУз Андрей Петров отметил, что в регионе реализуется один из крупнейших проектов — строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. По его словам, в разработке технического задания и технико-экономического обоснования активно участвует Узбекистан, что позволит в будущем упростить совместную и взаимовыгодную эксплуатацию стратегического объекта. Ведущий научный сотрудник Института проблем энергетики АН РУз Уткур Таджиев, в свою очередь, отметил, что Узбекистан делает значительный шаг вперед в направлении "зеленой" экономики, активно развивая гидроэнергетику на внутренних реках. В ходе дискуссии эксперты обменялись мнениями и ответили на вопросы журналистов. Полное видео смотрите по ссылке.

