https://uz.sputniknews.ru/20251003/uzbekistan-naznachil-pervogo-posla-v-yuar-52435571.html

Узбекистан назначил первого посла в ЮАР

Узбекистан назначил первого посла в ЮАР

Sputnik Узбекистан

Первым послом Узбекистана в Южно-Африканской Республике стал Ашраф Ходжаев, ранее занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.

2025-10-03T14:28+0500

2025-10-03T14:28+0500

2025-10-03T14:43+0500

юар

посол

узбекистан

общество

дипломат

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52430910_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d4351beac8034dca193d3ffe49a873e3.jpg

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Первый посол Узбекистана в Южно-Африканской Республике (ЮАР) приступил к работе. На эту должность назначен Ашраф Ходжаев. Об этом сообщил президент ЮАР на своей странице в социальной сети X. Церемония вручения верительных грамот состоялась в Претории, где дипломат представил свои полномочия президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.Это событие ознаменовало начало нового этапа в дипломатических отношениях между двумя странами. Ранее Ашраф Ходжаев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.

https://uz.sputniknews.ru/20251002/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-naslednomu-printsu-saudovskoy-aravii-52393899.html

юар

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан первый посол юар назначение