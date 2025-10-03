https://uz.sputniknews.ru/20251003/uzbekistan-naznachil-pervogo-posla-v-yuar-52435571.html
Узбекистан назначил первого посла в ЮАР
Узбекистан назначил первого посла в ЮАР
Sputnik Узбекистан
Первым послом Узбекистана в Южно-Африканской Республике стал Ашраф Ходжаев, ранее занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.
2025-10-03T14:28+0500
2025-10-03T14:28+0500
2025-10-03T14:43+0500
юар
посол
узбекистан
общество
дипломат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52430910_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d4351beac8034dca193d3ffe49a873e3.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Первый посол Узбекистана в Южно-Африканской Республике (ЮАР) приступил к работе. На эту должность назначен Ашраф Ходжаев. Об этом сообщил президент ЮАР на своей странице в социальной сети X. Церемония вручения верительных грамот состоялась в Претории, где дипломат представил свои полномочия президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.Это событие ознаменовало начало нового этапа в дипломатических отношениях между двумя странами. Ранее Ашраф Ходжаев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.
https://uz.sputniknews.ru/20251002/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-naslednomu-printsu-saudovskoy-aravii-52393899.html
юар
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52430910_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_95df146a6bfd8ca52859205806d35cc4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан первый посол юар назначение
узбекистан первый посол юар назначение
Узбекистан назначил первого посла в ЮАР
14:28 03.10.2025 (обновлено: 14:43 03.10.2025)
Первым послом Узбекистана в Южно-Африканской Республике стал Ашраф Ходжаев, ранее занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Первый посол Узбекистана в Южно-Африканской Республике (ЮАР) приступил к работе. На эту должность назначен Ашраф Ходжаев. Об этом сообщил
президент ЮАР на своей странице в социальной сети X.
Церемония вручения верительных грамот состоялась в Претории, где дипломат представил свои полномочия президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.
"Его Превосходительство Президент Сирил Рамафоса принял верительные грамоты от Главы миссии Республики Узбекистан доктора Ашрафа Ходжаева на церемонии вручения верительных грамот, состоявшейся в президентской гостевой резиденции Сефако Макгато в Претории", — говорится в сообщении.
Это событие ознаменовало начало нового этапа в дипломатических отношениях между двумя странами.
Ранее Ашраф Ходжаев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.