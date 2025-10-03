Узбекистан
Узбекистан назначил первого посла в ЮАР
Узбекистан назначил первого посла в ЮАР
Sputnik Узбекистан
Первым послом Узбекистана в Южно-Африканской Республике стал Ашраф Ходжаев, ранее занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.
2025-10-03T14:28+0500
2025-10-03T14:43+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/03/52430910_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d4351beac8034dca193d3ffe49a873e3.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Первый посол Узбекистана в Южно-Африканской Республике (ЮАР) приступил к работе. На эту должность назначен Ашраф Ходжаев. Об этом сообщил президент ЮАР на своей странице в социальной сети X. Церемония вручения верительных грамот состоялась в Претории, где дипломат представил свои полномочия президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.Это событие ознаменовало начало нового этапа в дипломатических отношениях между двумя странами. Ранее Ашраф Ходжаев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.
https://uz.sputniknews.ru/20251002/posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-naslednomu-printsu-saudovskoy-aravii-52393899.html
Узбекистан назначил первого посла в ЮАР

14:28 03.10.2025 (обновлено: 14:43 03.10.2025)
Первым послом Узбекистана в Южно-Африканской Республике стал Ашраф Ходжаев, ранее занимавший должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Первый посол Узбекистана в Южно-Африканской Республике (ЮАР) приступил к работе. На эту должность назначен Ашраф Ходжаев. Об этом сообщил президент ЮАР на своей странице в социальной сети X.
Церемония вручения верительных грамот состоялась в Претории, где дипломат представил свои полномочия президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.

"Его Превосходительство Президент Сирил Рамафоса принял верительные грамоты от Главы миссии Республики Узбекистан доктора Ашрафа Ходжаева на церемонии вручения верительных грамот, состоявшейся в президентской гостевой резиденции Сефако Макгато в Претории", — говорится в сообщении.

Это событие ознаменовало начало нового этапа в дипломатических отношениях между двумя странами.
Ранее Ашраф Ходжаев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Катаре.
Посол Узбекистана вручил верительные грамоты наследному принцу и премьер-министру Саудовской Аравии - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2025
Посол Узбекистана вручил верительные грамоты наследному принцу Саудовской Аравии
Вчера, 09:50
0