Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины

Также поражены места подготовки к запуску беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.

2025-10-04T15:51+0500

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), сообщило Минобороны РФ.Также поражены места подготовки к запуску беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.Ранее в министерстве сообщили, что за неделю российская армия нанесла массированный и пять групповых ударов.В результате поражены:В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

