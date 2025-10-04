https://uz.sputniknews.ru/20251004/rossiyskie-voennye-porazili-obekty-energetiki-vpk-ukraina-52462690.html
Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины
Также поражены места подготовки к запуску беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), сообщило Минобороны РФ.Также поражены места подготовки к запуску беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.Ранее в министерстве сообщили, что за неделю российская армия нанесла массированный и пять групповых ударов.В результате поражены:В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский военно-промышленный комплекс (ВПК), сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке ведомства.
Также поражены места подготовки к запуску беспилотников и пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 143 районах.
Ранее в министерстве сообщили, что за неделю российская армия нанесла массированный и пять групповых ударов.
предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики;
железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и техники ВСУ;
военные аэродромы и склады боеприпасов;
цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и дронов;
пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.