https://uz.sputniknews.ru/20251004/skorost-tochnost-energetiki-pomeryalis-masterstvom-samarkand-52457813.html

Скорость и точность: энергетики из тюркоязычных стран померялись мастерством в Самарканде

Sputnik Узбекистан

На учебном полигоне Самаркандского филиала АО "Территориальные электрические сети" прошли международные соревнования профессионального мастерства электромонтеров.

2025-10-04T14:56+0500

самарканд

соревнования

энергетика

энергетик

узбекистан

татарстан

азербайджан

турция

казахстан

кыргызстан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/04/52458525_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_97f3651458be3a0ad8286e29c3f29406.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Малика Абайдулина. В состязаниях участвовали команды из Узбекистана, Татарстана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреcпондент Sputnik Узбекистан.Участникам пришлось проявить не только ловкость и скорость, но и хладнокровие: на глазах у зрителей они тушили горящие трансформаторные будки, поднимались на опоры ЛЭП, спускали оттуда "пострадавших" и оказывали первую помощь тренажерам-манекенам. По условиям соревнований, на спуск пострадавшего с опоры ЛЭП отводилось всего две минуты. Еще четыре минуты на то, чтобы "оживить" манекен-тренажер "Максим-3". Одним из самых зрелищных стал этап по ликвидации возгорания в трансформаторном пункте. Команды должны были за 15 минут организовать допуск и прибытие, а на само тушение очага отводилось лишь 30 секунд. В финале участники продемонстрировали навыки по выводу силового трансформатора и распределительного устройства 0,4 кВ на двухтрансформаторном пункте. По итогам состязаний первое место заняла команда АО "Территориальные электрические сети" из Узбекистана, набрав 413 баллов. Серебро поделили представители Кыргызстана (395 баллов) и Татарстана (371 балл). Тройку лучших замкнули энергетики из Казахстана (370 баллов). Соревнования завершились торжественным вручением кубков и договоренностью — в следующем году встретиться в Турции, которая переняла эстафету у Узбекистана.

2025

