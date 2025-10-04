Скорость и точность: энергетики из тюркоязычных стран померялись мастерством в Самарканде
В Самарканде прошли международные соревнования профессионального мастерства электромонтеров.
© Sputnik
На учебном полигоне Самаркандского филиала АО "Территориальные электрические сети" прошли международные соревнования профессионального мастерства электромонтеров.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Малика Абайдулина. В состязаниях участвовали команды из Узбекистана, Татарстана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Кыргызстана и Таджикистана, сообщает корреcпондент Sputnik Узбекистан.
Участникам пришлось проявить не только ловкость и скорость, но и хладнокровие: на глазах у зрителей они тушили горящие трансформаторные будки, поднимались на опоры ЛЭП, спускали оттуда "пострадавших" и оказывали первую помощь тренажерам-манекенам.
"Одну бригаду представляли пять специалистов: производитель работ, мастер, руководитель команды и два электромонтера. От слаженности их действий зависел успех всей команды, — рассказал судья соревнований, начальник отдела охраны труда и техники безопасности АО "Территориальные электрические сети" Шерзод Сафаров.
По условиям соревнований, на спуск пострадавшего с опоры ЛЭП отводилось всего две минуты. Еще четыре минуты на то, чтобы "оживить" манекен-тренажер "Максим-3".
"Компьютерная система фиксировала точность и правильность оказания помощи. За этот этап можно было получить до 200 баллов, "— пояснил Сафаров.
Одним из самых зрелищных стал этап по ликвидации возгорания в трансформаторном пункте. Команды должны были за 15 минут организовать допуск и прибытие, а на само тушение очага отводилось лишь 30 секунд.
"Главная ценность этого соревнования — в обмене опытом. К примеру, команда из Азербайджана поделилась инновационным методом: у них каждый трансформаторный пункт автоматизирован, и двери открываются автоматически при прибытии ремонтной бригады. Это повышает оперативность и безопасность," — отметил судья.
В финале участники продемонстрировали навыки по выводу силового трансформатора и распределительного устройства 0,4 кВ на двухтрансформаторном пункте.
По итогам состязаний первое место заняла команда АО "Территориальные электрические сети" из Узбекистана, набрав 413 баллов. Серебро поделили представители Кыргызстана (395 баллов) и Татарстана (371 балл). Тройку лучших замкнули энергетики из Казахстана (370 баллов).
Соревнования завершились торжественным вручением кубков и договоренностью — в следующем году встретиться в Турции, которая переняла эстафету у Узбекистана.