Путин предупредил о последствиях поставок Украине "Томагавков"

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Поставки ракет "Томагавк" Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту "России-1" Павлу Зарубину. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.По данным издания Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с американским лидером в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, в то время как по другим позициям он выразил поддержку.Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств пересмотреть действующие ограничения.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Поставки ракет "Томагавк" Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту "России-1" Павлу Зарубину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности. "Томагавки" и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", — отметил он.
Напомним, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным издания Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с американским лидером в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, в то время как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств пересмотреть действующие ограничения.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.