https://uz.sputniknews.ru/20251005/putin-predupredil-o-posledstviyax-postavok-ukraine-tomagavkov--52479867.html

Путин предупредил о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Путин предупредил о последствиях поставок Украине "Томагавков"

Sputnik Узбекистан

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом

2025-10-05T16:15+0500

2025-10-05T16:15+0500

2025-10-05T16:15+0500

украина

киев

россия

владимир путин

в мире

сша

дональд трамп

дискуссионный клуб "валдай"

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/14/50066363_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_19dec9cf85d680c72d78180b0a5491c1.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Поставки ракет "Томагавк" Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту "России-1" Павлу Зарубину. Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.По данным издания Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с американским лидером в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, в то время как по другим позициям он выразил поддержку.Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств пересмотреть действующие ограничения.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.

киев

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин украина дональд трамп