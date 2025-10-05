https://uz.sputniknews.ru/20251005/shavkat-mirziyoev-vernulsya-iz-kratkosrochnogo-otpuska-52471119.html

Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска

Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска

Глава республики находился в краткосрочном трудовом отпуске с 29 сентября 2025-го

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Руководитель страны находился в краткосрочном трудовом отпуске с 29 сентября 2025-го.В предыдущий раз президент выходил в отпуск в январе этого года.

