Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска
Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска
Глава республики находился в краткосрочном трудовом отпуске с 29 сентября 2025-го
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Руководитель страны находился в краткосрочном трудовом отпуске с 29 сентября 2025-го.В предыдущий раз президент выходил в отпуск в январе этого года.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне вернулся из краткосрочного трудового отпуска, сообщил
пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного трудового отпуска”, — говорится в сообщении.
Руководитель страны находился в краткосрочном трудовом отпуске с 29 сентября 2025-го.
В предыдущий раз президент выходил в отпуск в январе этого года.