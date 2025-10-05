https://uz.sputniknews.ru/20251005/sng-razvitiye-volonterstvo-52472935.html
Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ содействуют развитию волонтерства
Цель — укрепление сотрудничества государств-участников Содружества для координации усилий в решении глобальных проблем через обмен опытом, обучение, информационно-методическую поддержку, программы мобильности волонтеров, развитие онлайн-платформ
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ разрабатывают документ о содействии развитию добровольчества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Помимо узбекистанцев в нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.После обсуждения было решено направить в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложения и замечания по проекту Решения Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств, а затем организовать его дополнительную совместную проработку.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik.
Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ разрабатывают документ о содействии развитию добровольчества, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
"Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов решений Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств состоялось в Минске”, — говорится в сообщении.
Помимо узбекистанцев в нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
После обсуждения было решено направить в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложения и замечания по проекту Решения Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств, а затем организовать его дополнительную совместную проработку.
“Предполагается, что в документе будет подтверждена значимость укрепления сотрудничества государств – участников СНГ в сфере добровольчества (волонтерства) для координации усилий в решении глобальных проблем через обмен опытом, обучение, информационно-методическую поддержку, программы мобильности волонтеров, развитие онлайн-платформ”, — добавили в пресс-службе.