Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ содействуют развитию волонтерства

Цель — укрепление сотрудничества государств-участников Содружества для координации усилий в решении глобальных проблем через обмен опытом, обучение, информационно-методическую поддержку, программы мобильности волонтеров, развитие онлайн-платформ

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Эксперты Узбекистана вместе с коллегами по СНГ разрабатывают документ о содействии развитию добровольчества, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Помимо узбекистанцев в нем участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.После обсуждения было решено направить в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложения и замечания по проекту Решения Совета глав государств СНГ о содействии развитию добровольчества (волонтерства) в Содружестве Независимых Государств, а затем организовать его дополнительную совместную проработку.

