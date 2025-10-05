https://uz.sputniknews.ru/20251005/v-chem-opasnost-tvoroga-s-saxarom-52471602.html

Врач: В чем опасность творога с сахаром

Также специалист не рекомендует сочетать творог с мясными продуктами или рыбой.

Любимые многими творожок и сладкая творожная масса не так уж и безобидны: потребление творога с сахаром может привести к диабету. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук Марият Мухину.Также специалист предостерегла от употребления творога с мясными продуктами или рыбой.

