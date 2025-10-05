Узбекистан
Врач: В чем опасность творога с сахаром
Врач: В чем опасность творога с сахаром
Также специалист не рекомендует сочетать творог с мясными продуктами или рыбой.
Любимые многими творожок и сладкая творожная масса не так уж и безобидны: потребление творога с сахаром может привести к диабету. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук Марият Мухину.Также специалист предостерегла от употребления творога с мясными продуктами или рыбой.
Врач: В чем опасность творога с сахаром

22:02 05.10.2025
Также специалист не рекомендует сочетать творог с мясными продуктами или рыбой.
Любимые многими творожок и сладкая творожная масса не так уж и безобидны: потребление творога с сахаром может привести к диабету. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук Марият Мухину.
"Дело в том, что творог сам содержит лактозу – это молочный сахар. И если мы добавим еще сладости, то риск сахарного диабета усилится", – пояснила она.
Также специалист предостерегла от употребления творога с мясными продуктами или рыбой.
"Если мы станем сочетать творог с мясом, рыбой, то у нас будут проблемы с пищеварением, может возникнуть гниение, брожение, раздражение, метеоризм," – заключила Мухина.
