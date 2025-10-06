https://uz.sputniknews.ru/20251006/antikorruptsionnye-vedomstva-uzbekistana-i-belarusi-budut-sotrudnichat-52491592.html

Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси будут сотрудничать

Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в обмене правовой информацией, разработке методических рекомендаций, выявлении причин коррупции и их устранения

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.Документ предусматривает взаимодействие в обмене правовой информацией, разработке методических рекомендаций, выявлении причин коррупции и их устранения, а также в обеспечении честности и прозрачности в деятельности должностных лиц.Подписание прошло в рамках очередного заседания Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции в Ереване. На нем обсуждали вопросы, касающиеся практики борьбы с коррупцией в государствах Содружества, противодействия незаконному использованию виртуальных валют и цифровых финансовых активов, ответственности юридических лиц за коррупцию. Представитель Узбекистана впервые принял участие в заседании МСПК в качестве члена Межгоссовета, сообщает БелТА.Узбекская сторона также провела ряд двусторонних встреч. В ходе переговоров с Генеральным прокурором Армении Анной Вардапетян достигнута договоренность о налаживании взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере борьбы с коррупцией.

