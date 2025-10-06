Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси будут сотрудничать
© Беларусь cегодняФлаги Узбекистана и Беларусь
© Беларусь cегодня
Подписаться
Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в обмене правовой информацией, разработке методических рекомендаций, выявлении причин коррупции и их устранения.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкАнтикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
© telegram sputnikuzbekistan/
Документ предусматривает взаимодействие в обмене правовой информацией, разработке методических рекомендаций, выявлении причин коррупции и их устранения, а также в обеспечении честности и прозрачности в деятельности должностных лиц.
Подписание прошло в рамках очередного заседания Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции в Ереване. На нем обсуждали вопросы, касающиеся практики борьбы с коррупцией в государствах Содружества, противодействия незаконному использованию виртуальных валют и цифровых финансовых активов, ответственности юридических лиц за коррупцию.
Представитель Узбекистана впервые принял участие в заседании МСПК в качестве члена Межгоссовета, сообщает БелТА.
© Пресс-служба Агентства по борьбе с коррупциейАкмал Бурханов принял участие в заседании совета, состоявшемся в Ереване.
Акмал Бурханов принял участие в заседании совета, состоявшемся в Ереване.
© Пресс-служба Агентства по борьбе с коррупцией
Узбекская сторона также провела ряд двусторонних встреч. В ходе переговоров с Генеральным прокурором Армении Анной Вардапетян достигнута договоренность о налаживании взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере борьбы с коррупцией.