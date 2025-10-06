Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251006/antikorruptsionnye-vedomstva-uzbekistana-i-belarusi-budut-sotrudnichat-52491592.html
Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси будут сотрудничать
Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси будут сотрудничать
Sputnik Узбекистан
Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в обмене правовой информацией, разработке методических рекомендаций, выявлении причин коррупции и их устранения
2025-10-06T15:20+0500
2025-10-06T15:20+0500
борьба с коррупцией
узбекистан
беларусь
сотрудничество
общество
соглашение
подписание документов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52339541_0:16:1200:691_1920x0_80_0_0_f28431f329593c76f82bec42395f443a.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.Документ предусматривает взаимодействие в обмене правовой информацией, разработке методических рекомендаций, выявлении причин коррупции и их устранения, а также в обеспечении честности и прозрачности в деятельности должностных лиц.Подписание прошло в рамках очередного заседания Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции в Ереване. На нем обсуждали вопросы, касающиеся практики борьбы с коррупцией в государствах Содружества, противодействия незаконному использованию виртуальных валют и цифровых финансовых активов, ответственности юридических лиц за коррупцию. Представитель Узбекистана впервые принял участие в заседании МСПК в качестве члена Межгоссовета, сообщает БелТА.Узбекская сторона также провела ряд двусторонних встреч. В ходе переговоров с Генеральным прокурором Армении Анной Вардапетян достигнута договоренность о налаживании взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере борьбы с коррупцией.
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52339541_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_004490f3a77a66383394d443c84ac3b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан беларусь сотрудничество
узбекистан беларусь сотрудничество

Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси будут сотрудничать

15:20 06.10.2025
© Беларусь cегодняФлаги Узбекистана и Беларусь
Флаги Узбекистана и Беларусь - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2025
© Беларусь cегодня
Подписаться
Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в обмене правовой информацией, разработке методических рекомендаций, выявлении причин коррупции и их устранения.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РУз.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкАнтикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2025
Антикоррупционные ведомства Узбекистана и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Документ предусматривает взаимодействие в обмене правовой информацией, разработке методических рекомендаций, выявлении причин коррупции и их устранения, а также в обеспечении честности и прозрачности в деятельности должностных лиц.
Подписание прошло в рамках очередного заседания Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции в Ереване. На нем обсуждали вопросы, касающиеся практики борьбы с коррупцией в государствах Содружества, противодействия незаконному использованию виртуальных валют и цифровых финансовых активов, ответственности юридических лиц за коррупцию.
Представитель Узбекистана впервые принял участие в заседании МСПК в качестве члена Межгоссовета, сообщает БелТА.
© Пресс-служба Агентства по борьбе с коррупциейАкмал Бурханов принял участие в заседании совета, состоявшемся в Ереване.
Акмал Бурханов принял участие в заседании совета, состоявшемся в Ереване. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2025
Акмал Бурханов принял участие в заседании совета, состоявшемся в Ереване.
© Пресс-служба Агентства по борьбе с коррупцией
Узбекская сторона также провела ряд двусторонних встреч. В ходе переговоров с Генеральным прокурором Армении Анной Вардапетян достигнута договоренность о налаживании взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере борьбы с коррупцией.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0