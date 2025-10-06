https://uz.sputniknews.ru/20251006/igry-sng-uzbekistantsy-medali-52488837.html

Игры СНГ: узбекистанцы завоевали еще 23 награды

Игры СНГ: узбекистанцы завоевали еще 23 награды

Sputnik Узбекистан

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывают в 23 видах спорта

2025-10-06T12:58+0500

2025-10-06T12:58+0500

2025-10-06T12:58+0500

спорт

узбекистан

игры

снг

азербайджан

медали

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52487551_0:26:1920:1106_1920x0_80_0_0_77314d7813e2efeb0ff22584b2b74764.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 23 медали, сообщает НОК.ЗолотоСереброБронзаНапомним, что днем ранее Узбекистан установил рекорд по числу наград на данных соревнованиях.III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан азербайджан игры снг медали