Игры СНГ: узбекистанцы завоевали еще 23 награды
Игры СНГ: Спортсмены Узбекистана продолжают пополнять копилку сборной
© НОК Узбекистана
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывают в 23 видах спорта.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 23 медали, сообщает НОК.
“Успешное выступление представителей сборной Узбекистана на III Играх СНГ в Азербайджане продолжается. По итогам очередного соревновательного дня наши спортсмены завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей”, — говорится в сообщении.
Золото
Бехруз Рохаталиев (бокс, до 54 кг)
Бобомурод Боймирзаев (бокс, до 57 кг)
Дилшод Ахмаджонов (бокс, до 63 кг)
Ойбек Абдурахимов (бокс, до 70 кг)
Хуршид Джураев (бокс, до 75 кг)
Жамолбек Тургунов (академическая гребля, 1500 м)
Бекзод Боборажабов (стрельба из лука, индивидуальный разряд)
Серебро
Уткирбек Норкосимов (бокс, до 46 кг)
Азизбек Шокиржонов (бокс, до 50 кг)
Отабек Нурмухаммадов (бокс, до 60 кг)
Камронбек Хамдамов (бокс, до 66 кг)
Фарход Баходиров (бокс, свыше 80 кг)
Стрельба из лука (женщины, командный разряд)
Гулом Корабоев (гребля на каноэ, 200 м, U17)
Ш.Хасанов / Н.Рейнавалд (гребля на байдарках, 200 м, двойка, U18)
Дзюдо, командная-микст программа
Бронза
М. Камалов / Н. Саидкулова (стрельба из пневматического пистолета, 10 м, микст)
Ж. Сохибов / М. Тахирова (стрельба из пневматической винтовки, 10 м, микст)
Стрельба из лука (мужчины, командный разряд)
Давлат Хамдамов (гребля на байдарках, 500 м, U16)
Зиёдбек Йулдошалиев (гребля на байдарках, 500 м, U20)
Лазизбек Кучкоров (академическая гребля, 1500 м)
Г. Корабоев / М. Арипов (гребля на каноэ, 200 м, двойка, U17)
Напомним, что днем ранее Узбекистан установил рекорд по числу наград на данных соревнованиях.
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.