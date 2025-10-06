Как можно использовать банановую кожуру

"Самый простой способ включить банановую кожуру в свой рацион, а вкус у нее специфический, — это добавить небольшое количество в смузи. Если у вас есть привычка готовить смузи из фруктов, ягод, зелени, то вполне возможное полезное баловство — положить туда половинку кожуры банана. Блендер все перемелет, изменения вкуса вы не заметите, а пользы напитку добавите ощутимо. Тут важно не перебарщивать — одного такого смузи в день достаточно. Иначе вашему пищеварению может не поздоровиться, потому что пища с большим количеством клетчатки — слишком грубая и тяжелая для нашего кишечника", — предупредил Малоземов.