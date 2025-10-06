Мирзиёев: Для ускоренного развития ИИ нужно изучать и внедрять передовой опыт
Также с целью выявления и поддержки перспективных идей во всех регионах республики будут проводить хакатоны по искусственному интеллекту.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Чтобы ускорить развитие искусственного интеллекта, необходимо постоянно изучать и внедрять передовой отечественный и зарубежный опыт, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Глава республики ознакомился с презентацией по развитию технологий ИИ в стране и их широкому внедрению в экономику и социальную сферу.
В Узбекистане запустили образовательные платформы aistudy
Благодаря усилиям в этом направлении страна поднялась на 17 позиций в международном рейтинге применения искусственного интеллекта, заняв 70-е место среди 188 государств и первое место в Центральной Азии.
Президент, отметил, что предстоит масштабная работа. Для этого в прошлом году утвердили Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, а при Минцифры создали специальный центр.
Вместе с тем:
для внедрения проектов искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу выделили $50 млн;
сформировали пакет из 86 проектов, охватывающих здравоохранение, образование, сельское хозяйство, энергетику, транспорт, экологию и финансовый сектор;
параллельно создают суперкомпьютерный кластер, который обеспечит страну современными вычислительными мощностями для внедрения решений на основе ИИ.
“Чтобы ускорить развитие искусственного интеллекта, необходимо постоянно изучать и внедрять передовой отечественный и зарубежный опыт. Важно наладить тесное сотрудничество с нашими соотечественниками, работающими за рубежом, с ведущими экспертами и представителями частного сектора”, — подчеркнул глава государства.
Также речь шла о том, что особое внимание следует уделить созданию современных центров обработки данных и формированию благоприятных условий для инвесторов, заинтересованных во вложениях в развитие инфраструктуры ИИ.
Подготовка кадров — ключевой фактор успешного развития отрасли
Необходимо:
эту работу начинать со школ;
повысить квалификацию преподавателей информатики;
обновить учебные программы;
разработать учебники нового поколения.
Для ускорения подготовки специалистов в рамках национальной программы "Один миллион лидеров искусственного интеллекта" запустили образовательные платформы aistudy.uz и omp.aistudy.uz, на которых действуют 5 бесплатных онлайн-курсов. До 2027 года программа позволит подготовить 1 млн молодых людей, владеющих современными знаниями и навыками в сфере ИИ.
“С целью выявления и поддержки перспективных идей во всех регионах страны будут проводиться хакатоны по искусственному интеллекту. В частности, в Нукусе успешно прошел HealthTech AI Hackathon, посвященный вопросам здравоохранения. Подчеркнута важность расширения этого опыта и организации аналогичных мероприятий в сферах образования, водного хозяйства, судебной системы и предпринимательства”, — говорится в сообщении.
Президент поддержал озвученные планы, поручив усовершенствовать и расширить их в контексте дальнейшего ускорения работы по внедрению искусственного интеллекта.