Мирзиёев: Для ускоренного развития ИИ нужно изучать и внедрять передовой опыт

Также с целью выявления и поддержки перспективных идей во всех регионах республики будут проводить хакатоны по искусственному интеллекту.

2025-10-06T16:45+0500

2025-10-06T16:45+0500

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Чтобы ускорить развитие искусственного интеллекта, необходимо постоянно изучать и внедрять передовой отечественный и зарубежный опыт, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Глава республики ознакомился с презентацией по развитию технологий ИИ в стране и их широкому внедрению в экономику и социальную сферу.Благодаря усилиям в этом направлении страна поднялась на 17 позиций в международном рейтинге применения искусственного интеллекта, заняв 70-е место среди 188 государств и первое место в Центральной Азии.Президент, отметил, что предстоит масштабная работа. Для этого в прошлом году утвердили Стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, а при Минцифры создали специальный центр.Вместе с тем:Также речь шла о том, что особое внимание следует уделить созданию современных центров обработки данных и формированию благоприятных условий для инвесторов, заинтересованных во вложениях в развитие инфраструктуры ИИ.Подготовка кадров — ключевой фактор успешного развития отраслиНеобходимо:Для ускорения подготовки специалистов в рамках национальной программы "Один миллион лидеров искусственного интеллекта" запустили образовательные платформы aistudy.uz и omp.aistudy.uz, на которых действуют 5 бесплатных онлайн-курсов. До 2027 года программа позволит подготовить 1 млн молодых людей, владеющих современными знаниями и навыками в сфере ИИ.Президент поддержал озвученные планы, поручив усовершенствовать и расширить их в контексте дальнейшего ускорения работы по внедрению искусственного интеллекта.

