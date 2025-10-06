https://uz.sputniknews.ru/20251006/prezident-uzbekistana-azerbaydjan-sammit-otg-52500437.html
Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан на саммит ОТГ
Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан на саммит ОТГ
Sputnik Узбекистан
В повестку дня встречи на тему "Региональный мир и безопасность", включены вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в приоритетных сферах
2025-10-06T17:22+0500
2025-10-06T17:22+0500
2025-10-06T17:36+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
азербайджан
саммит
отг
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52498512_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4854f2c986cbbd162a94867b36fd8876.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан на саммит ОТГ, сообщает пресс-служба главы республики.В повестку дня встречи на тему "Региональный мир и безопасность" включены вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в приоритетных сферах.По итогам саммита примут ряд документов, направленных на дальнейшее расширение практического сотрудничества между странами Организации, добавили в пресс-службе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52498512_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4583e2d14390b8aa1c959587a198a530.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана азербайджан саммит отг
президент узбекистана азербайджан саммит отг
Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан на саммит ОТГ
17:22 06.10.2025 (обновлено: 17:36 06.10.2025)
В повестку дня встречи на тему "Региональный мир и безопасность" включены вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в приоритетных сферах.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан на саммит ОТГ, сообщает
пресс-служба главы республики.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 6 октября отбыл в эту страну с рабочим визитом. Глава нашего государства примет участие в основных мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств в городе Габале”, — говорится в сообщении.
В повестку дня встречи на тему "Региональный мир и безопасность" включены вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в приоритетных сферах.
По итогам саммита примут ряд документов, направленных на дальнейшее расширение практического сотрудничества между странами Организации, добавили в пресс-службе.