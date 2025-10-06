https://uz.sputniknews.ru/20251006/prezident-uzbekistana-azerbaydjan-sammit-otg-52500437.html

Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан на саммит ОТГ

Президент Узбекистана вылетел в Азербайджан на саммит ОТГ

В повестку дня встречи на тему "Региональный мир и безопасность", включены вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в приоритетных сферах

2025-10-06

2025-10-06T17:22+0500

2025-10-06T17:36+0500

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан на саммит ОТГ, сообщает пресс-служба главы республики.В повестку дня встречи на тему "Региональный мир и безопасность" включены вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в приоритетных сферах.По итогам саммита примут ряд документов, направленных на дальнейшее расширение практического сотрудничества между странами Организации, добавили в пресс-службе.

