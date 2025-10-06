https://uz.sputniknews.ru/20251006/shavkat-mirziyoev-uchastie-sammit-otg-azerbaydjan-52483455.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите ОТГ в Азербайджане

Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите ОТГ в Азербайджане

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана посетит эту страну с рабочим визитом. В повестку дня саммита включены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации

2025-10-06T09:30+0500

2025-10-06T09:30+0500

2025-10-06T09:36+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

азербайджан

отг

саммит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/18/50129034_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b607cd0302a3c91d3f98e3c5c2f53c3.jpg

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.По приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 6-7 октября Мирзиёев посетит эту страну с рабочим визитом.В повестку дня заседания на тему "Региональный мир и безопасность" включили актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.Участники рассмотрят перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.Также главы делегаций обменяются мнениями по ключевым аспектам международной политики. По итогам саммита планируют принять ряд совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами Организации.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев участие саммит отг азербайджан