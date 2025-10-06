https://uz.sputniknews.ru/20251006/shavkat-mirziyoev-uchastie-sammit-otg-azerbaydjan-52483455.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите ОТГ в Азербайджане
Глава Узбекистана посетит эту страну с рабочим визитом. В повестку дня саммита включены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.По приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 6-7 октября Мирзиёев посетит эту страну с рабочим визитом.В повестку дня заседания на тему "Региональный мир и безопасность" включили актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.Участники рассмотрят перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.Также главы делегаций обменяются мнениями по ключевым аспектам международной политики. По итогам саммита планируют принять ряд совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами Организации.
Глава Узбекистана посетит эту страну с рабочим визитом. В повестку дня саммита включены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Азербайджане. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
По приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 6-7 октября Мирзиёев посетит эту страну с рабочим визитом.
“Глава нашего государства примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств, которые состоятся в городе Габала”, — говорится в сообщении.
В повестку дня заседания на тему "Региональный мир и безопасность" включили актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.
Участники рассмотрят перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.
Также главы делегаций обменяются мнениями по ключевым аспектам международной политики.
По итогам саммита планируют принять ряд совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами Организации.