В Каракалпакском мединституте будут обучать студентов из Египта

Ранее в этой стране прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана. Стороны сотрудничают в рамках меморандума, подписанного в ноябре 2024 года.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51134329_0:15:739:431_1920x0_80_0_0_9c5d4b5743de2e29d35d81a88fc6508d.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Каракалпакском мединституте будут обучаться студенты из Египта, сообщает ИА "Дунё".Стороны договорились об этом во время визита в Египет делегации во главе с замминистра здравоохранения Каракалпакстана Акмалом Аскаровым.Ранее в Египте прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана.Для справки: комплекс "Alameda Group" основан в 1999 году и в настоящее время включает в себя международную больницу "Al Salam", больницу "Dar El Fouad", центр "Elixir Care", клинику "Tabibi", немецкий центр реабилитации и академию "Alameda". В комплексе 1 023 отделения, более 5 000 сотрудников, в том числе около 1 000 врачей.
11:50 06.10.2025
© ShutterstockСтудент на экзамене
Ранее в этой стране прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана. Стороны сотрудничают в рамках меморандума, подписанного в ноябре 2024 года.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Каракалпакском мединституте будут обучаться студенты из Египта, сообщает ИА "Дунё".
Стороны договорились об этом во время визита в Египет делегации во главе с замминистра здравоохранения Каракалпакстана Акмалом Аскаровым.
“В ходе визита была достигнута договоренность о привлечении египетских студентов для обучения в Каракалпакском медицинском институте. Сотрудничество будет осуществляться в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного 20 ноября 2024 года между Министерством здравоохранения Каракалпакстана и медицинским комплексом "Alameda Group", — говорится в сообщении.

Ранее в Египте прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана.
Для справки: комплекс "Alameda Group" основан в 1999 году и в настоящее время включает в себя международную больницу "Al Salam", больницу "Dar El Fouad", центр "Elixir Care", клинику "Tabibi", немецкий центр реабилитации и академию "Alameda". В комплексе 1 023 отделения, более 5 000 сотрудников, в том числе около 1 000 врачей.
