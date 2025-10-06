https://uz.sputniknews.ru/20251006/v-karakalpakskom-medinstitute-budut-obuchat-studentov-iz-egipta-52485442.html
В Каракалпакском мединституте будут обучать студентов из Египта
Ранее в этой стране прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана. Стороны сотрудничают в рамках меморандума, подписанного в ноябре 2024 года.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Каракалпакском мединституте будут обучаться студенты из Египта, сообщает ИА "Дунё".Стороны договорились об этом во время визита в Египет делегации во главе с замминистра здравоохранения Каракалпакстана Акмалом Аскаровым.Ранее в Египте прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана.Для справки: комплекс "Alameda Group" основан в 1999 году и в настоящее время включает в себя международную больницу "Al Salam", больницу "Dar El Fouad", центр "Elixir Care", клинику "Tabibi", немецкий центр реабилитации и академию "Alameda". В комплексе 1 023 отделения, более 5 000 сотрудников, в том числе около 1 000 врачей.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
В Каракалпакском мединституте будут обучаться студенты из Египта, сообщает
ИА "Дунё".
Стороны договорились об этом во время визита в Египет делегации во главе с замминистра здравоохранения Каракалпакстана Акмалом Аскаровым.
“В ходе визита была достигнута договоренность о привлечении египетских студентов для обучения в Каракалпакском медицинском институте. Сотрудничество будет осуществляться в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного 20 ноября 2024 года между Министерством здравоохранения Каракалпакстана и медицинским комплексом "Alameda Group", — говорится в сообщении.
Ранее в Египте прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана.
Для справки: комплекс "Alameda Group" основан в 1999 году и в настоящее время включает в себя международную больницу "Al Salam", больницу "Dar El Fouad", центр "Elixir Care", клинику "Tabibi", немецкий центр реабилитации и академию "Alameda". В комплексе 1 023 отделения, более 5 000 сотрудников, в том числе около 1 000 врачей.