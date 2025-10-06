https://uz.sputniknews.ru/20251006/v-karakalpakskom-medinstitute-budut-obuchat-studentov-iz-egipta-52485442.html

В Каракалпакском мединституте будут обучать студентов из Египта

Ранее в этой стране прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана. Стороны сотрудничают в рамках меморандума, подписанного в ноябре 2024 года.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Каракалпакском мединституте будут обучаться студенты из Египта, сообщает ИА "Дунё".Стороны договорились об этом во время визита в Египет делегации во главе с замминистра здравоохранения Каракалпакстана Акмалом Аскаровым.Ранее в Египте прошла курсы повышения квалификации группа врачей из Каракалпакстана.Для справки: комплекс "Alameda Group" основан в 1999 году и в настоящее время включает в себя международную больницу "Al Salam", больницу "Dar El Fouad", центр "Elixir Care", клинику "Tabibi", немецкий центр реабилитации и академию "Alameda". В комплексе 1 023 отделения, более 5 000 сотрудников, в том числе около 1 000 врачей.

