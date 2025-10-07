Узбекистан
Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ
Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 6-7 октября находится в этой стране с рабочим визитом для участия в основных мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в азербайджанском городе Габала выдвинул ряд ключевых инициатив, направленных на укрепление единства и повышение роли тюркского мира в мировой политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Лидер Узбекистана: Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 6-7 октября находится в этой стране с рабочим визитом.
Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ

17:15 07.10.2025 (обновлено: 17:42 07.10.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев на саммите Организации тюркских государств в Габале
Президент Шавкат Мирзиёев на саммите Организации тюркских государств в Габале
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 6-7 октября находится в этой стране с рабочим визитом для участия в основных мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в азербайджанском городе Габала выдвинул ряд ключевых инициатив, направленных на укрепление единства и повышение роли тюркского мира в мировой политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Лидер Узбекистана:
инициировал проведение первой совместной встречи министров иностранных дел и руководителей спецслужб ОТГ в Самарканде для согласования подходов по вопросам региональной и глобальной безопасности;
поддержал скорейшее принятие Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве и предложил разработку Стратегии развития Организации тюркских государств до 2030 года;
выступил за создание Постоянного совета тюркских государств по экономическому партнерству с размещением Проектного офиса в Ташкенте;
выдвинул инициативу формирования Пространства новых экономических возможностей, включая создание Промышленного альянса тюркских государств, системы "Тюркские зеленые коридоры" и консорциума "Зеленая трансформация";
предложил создание Экспертной группы по органическому сельскому хозяйству и продвижение единого бренда тюркской органической продукции на мировой рынок;
поддержал развитие Срединного коридора и сопряжение его с проектами железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Трансафганского коридора, подчеркнув важность цифровизации таможенных процедур и оптимизации тарифов;
предложил расширить деятельность Тюркского инвестиционного фонда и принять Программу сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами;
выдвинул идею принятия "Дорожной карты по искусственному интеллекту и креативной экономике" и проведения Международной выставки Тюркского мира в Узбекистане;
объявил о создании в Узбекистане Международного университета тюркских государств, который станет площадкой для совместных исследований и инноваций;
предложил План действий по борьбе с экстремистской и радикальной идеологией и инициативу экологического просвещения молодежи;
выдвинул идею проведения в 2026 году международной конференции "Творчество Низами Гянджеви и Алишера Навои в духовной жизни Тюркского мира".
Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 6-7 октября находится в этой стране с рабочим визитом.
