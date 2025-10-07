Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ

инициировал проведение первой совместной встречи министров иностранных дел и руководителей спецслужб ОТГ в Самарканде для согласования подходов по вопросам региональной и глобальной безопасности; инициировал проведение первой совместной встречи министров иностранных дел и руководителей спецслужб ОТГ в Самарканде для согласования подходов по вопросам региональной и глобальной безопасности;

поддержал скорейшее принятие Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве и предложил разработку Стратегии развития Организации тюркских государств до 2030 года;

выступил за создание Постоянного совета тюркских государств по экономическому партнерству с размещением Проектного офиса в Ташкенте;

выдвинул инициативу формирования Пространства новых экономических возможностей, включая создание Промышленного альянса тюркских государств, системы "Тюркские зеленые коридоры" и консорциума "Зеленая трансформация";

предложил создание Экспертной группы по органическому сельскому хозяйству и продвижение единого бренда тюркской органической продукции на мировой рынок;

поддержал развитие Срединного коридора и сопряжение его с проектами железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Трансафганского коридора, подчеркнув важность цифровизации таможенных процедур и оптимизации тарифов;

предложил расширить деятельность Тюркского инвестиционного фонда и принять Программу сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами;

выдвинул идею принятия "Дорожной карты по искусственному интеллекту и креативной экономике" и проведения Международной выставки Тюркского мира в Узбекистане;

объявил о создании в Узбекистане Международного университета тюркских государств, который станет площадкой для совместных исследований и инноваций;

предложил План действий по борьбе с экстремистской и радикальной идеологией и инициативу экологического просвещения молодежи;