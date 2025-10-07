https://uz.sputniknews.ru/20251007/igry-sng-uzbekistantsy-nagrady-52514618.html

Игры СНГ: узбекистанцы в очередной соревновательный день завоевали 10 наград

Игры СНГ: узбекистанцы в очередной соревновательный день завоевали 10 наград

Sputnik Узбекистан

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывают в 23 видах спорта

2025-10-07T13:40+0500

2025-10-07T13:40+0500

2025-10-07T13:40+0500

спорт

игры

снг

азербайджан

узбекистан

медали

золото

серебро

бронза

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52509924_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f7775fc0c26679cab508267d4f8d046f.jpg

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 10 медалей, сообщает НОК. Победители Золото Серебро Бронза Напомним, что двумя днями ранее Узбекистан установил рекорд по числу наград на данных соревнованиях. II Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе. Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран. Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан медали игры снг азербайджан