Игры СНГ: узбекистанцы в очередной соревновательный день завоевали 10 наград
Игры СНГ: узбекистанцы в очередной соревновательный день завоевали 10 наград
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывают в 23 видах спорта
2025-10-07T13:40+0500
2025-10-07T13:40+0500
спорт
игры
снг
азербайджан
узбекистан
медали
золото
серебро
бронза
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 10 медалей, сообщает НОК. Победители Золото Серебро Бронза Напомним, что двумя днями ранее Узбекистан установил рекорд по числу наград на данных соревнованиях. II Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе. Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран. Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.
Новости
13:40 07.10.2025
Подписаться
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана. Медали разыгрывают в 23 видах спорта.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Накануне на III Играх стран СНГ узбекистанцы завоевали еще 10 медалей, сообщает НОК.
"В Азербайджане продолжаются III Игры СНГ. По итогам прошедшего дня сборная Узбекистана завоевала 10 наград — 1 золотую, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Победители
Золото
Ж. Тургунов / Б. Мухиддинов (академическая гребля, 1500 м, U19)
Серебро
Б. Хаитбоев / Л. Кучкоров (академическая гребля, 1500 м, U17)
Зиёдбек Йулдашев (гребля на байдарках, 1000 м, U20)
Н. Рейнавалд / Ш. Хасанов (гребля на байдарках, 500 м, U18)
Бронза
Баскетбол 3х3 (парни)
Нурмухаммад Муминов (фехтование, шпага)
Шохрух Хасанов (гребля на байдарках, 1000 м, U18)
Давлатжон Хамдамов (гребля на байдарках, 1000 м, U16)
Мухаммадазиз Арипов (гребля на каноэ, 500 м, U17)
М. Щербаков / Д. Хамдамов (гребля на байдарках, 500 м, U16)
Напомним, что двумя днями ранее Узбекистан установил рекорд по числу наград на данных соревнованиях.
II Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус "Спортивной столицы Содружества Независимых Государств", Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.
