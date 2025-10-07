https://uz.sputniknews.ru/20251007/kak-poluchit-ot-slivy-maksimalnuyu-polzu-52507377.html
Врач рассказала, как получить от сливы максимальную пользу
Sputnik Узбекистан
Сливы действуют как мягкое природное слабительное, однако при чрезмерном употреблении они могут стать причиной диареи и дискомфорта ЖКТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен. Она добавила, что темные сливы богаты мощными антиоксидантами — антоцианами, которые борются с клеточным повреждением, снижают риск хронических заболеваний и поддерживают здоровье мозга.Однако, по словам врача, злоупотребление сливами, особенно черносливом может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.
Сливы действуют как мягкое природное слабительное, однако при чрезмерном употреблении они могут стать причиной диареи и дискомфорта ЖКТ. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен.
"Сливы — чемпионы по решению проблемы запоров. Они содержат особый тип клетчатки и натуральное вещество сорбитол, которое действует как мягкое природное слабительное. Эффективность чернослива, или сушеной сливы, доказана клиническими исследованиями", — пояснила специалист.
Она добавила, что темные сливы богаты мощными антиоксидантами — антоцианами, которые борются с клеточным повреждением, снижают риск хронических заболеваний и поддерживают здоровье мозга.
Однако, по словам врача, злоупотребление сливами, особенно черносливом может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.
"В сушеном виде слива становится концентрированным источником фруктозы. Порции должны быть очень умеренными, особенно для людей, следящих за уровнем сахара в крови", — предупредила Тен.