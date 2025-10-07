https://uz.sputniknews.ru/20251007/kak-poluchit-ot-slivy-maksimalnuyu-polzu-52507377.html

Врач рассказала, как получить от сливы максимальную пользу

Врач рассказала, как получить от сливы максимальную пользу

Sputnik Узбекистан

Темные сливы богаты мощными антиоксидантами антоцианами, которые борются с клеточным повреждением, снижая риск хронических заболеваний и поддерживая здоровье мозга

2025-10-07T22:03+0500

2025-10-07T22:03+0500

2025-10-07T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

еда

здоровье

заболевания

фрукты

сухофрукты

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0c/27064501_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_03425972941b07844397eaa6190a00d7.jpg

Сливы действуют как мягкое природное слабительное, однако при чрезмерном употреблении они могут стать причиной диареи и дискомфорта ЖКТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарему Тен. Она добавила, что темные сливы богаты мощными антиоксидантами — антоцианами, которые борются с клеточным повреждением, снижают риск хронических заболеваний и поддерживают здоровье мозга.Однако, по словам врача, злоупотребление сливами, особенно черносливом может стать причиной диареи и дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.

https://uz.sputniknews.ru/20251006/kak-mojno-ispolzovat-bananovuyu-kojuru-52484378.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

слива польза вред здоровье