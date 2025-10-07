https://uz.sputniknews.ru/20251007/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-azerbaydjane-52506953.html
Как Шавката Мирзиёева встретили в Азербайджане
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств, которые состоятся в городе Габала
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева накануне прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В соответствии с программой пребывания, сегодня, 7 октября, Мирзиёев примет участие в официальных мероприятиях саммита Организации тюркских государств. В повестку дня заседания на тему "Региональный мир и безопасность" включены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Участники рассмотрят перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах. Главы делегаций также обменяются мнениями по ключевым аспектам международной политики. По итогам саммита планируют принять ряд совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами Организации.
Глава Узбекистана примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств, которые состоятся в городе Габала.
