Лавров: Размещение военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане — неприемлемо

Лавров: Размещение военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане — неприемлемо

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, силовое присутствие в Афганистане и соседних странах внерегиональных игроков может привести к новым конфликтам

2025-10-07T15:30+0500

2025-10-07T15:30+0500

2025-10-07T17:43+0500

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В России считают неприемлемым размещение военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии VII заседания Московского формата консультаций по Афганистану.По словам Лаврова, силовое присутствие внерегиональных игроков в Афганистане может привести к дестабилизации и новым конфликтам. История Афганистана знает немало ситуаций с иностранным военным присутствием, напомнил глава МИД РФ.Другие заявления Сергея Лаврова:В столице России прошло 7-е заседание стран-участниц Московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей на мероприятии присутствовала делегация Беларуси.Впервые в качестве члена формата в мероприятии участвовала афганская делегация во главе с министром иностранных дел этой страны Амир-Ханом Моттаки.По итогам встречи приняли совместное заявление.

