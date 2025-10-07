Лавров: Размещение военной инфраструктуры третьих стран в Афганистане — неприемлемо
15:30 07.10.2025
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, силовое присутствие в Афганистане и соседних странах внерегиональных игроков может привести к новым конфликтам.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В России считают неприемлемым размещение военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии VII заседания Московского формата консультаций по Афганистану.
"Подтверждаем категорическую неприемлемость размещения военной инфраструктуры третьих стран на территории Афганистана, равно как и на территории соседних с ним государств, под какими бы то ни было предлогами", — сказал он.
По словам Лаврова, силовое присутствие внерегиональных игроков в Афганистане может привести к дестабилизации и новым конфликтам. История Афганистана знает немало ситуаций с иностранным военным присутствием, напомнил глава МИД РФ.
Другие заявления Сергея Лаврова:
все мы не на словах, а на деле заинтересованы в становлении Афганистана в качестве независимого и единого государства, живущего в мире и согласии со своими соседями, пользующегося уважением всего международного сообщества;
очевидно, что решать вопросы, касающиеся Афганистана, без афганцев нельзя;
исходим из того, что обеспечение безопасности нашего региона, его благополучия предполагает вовлечение Кабула в политические процессы, деятельность многосторонних объединений, реализацию совместных экономических проектов. Россия полностью разделяет такой подход;
объявив в июле этого года об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан, мы сняли ограничения на межгосударственное сотрудничество. Намерены развивать взаимодействие в области борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, диверсифицировать деловые связи;
серьезные проблемы на афганском направлении по-прежнему создает враждебная политика стран Запада, которые продолжают удерживать суверенные афганские финансовые "авуары", сохраняют санкции и ограничения в отношении банковского сектора Афганистана;
"В очередной раз настоятельно призываем скорректировать конфронтационный курс, вернуть присвоенное и взять на себя ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, за возмещение нанесенного за десятилетия ущерба афганской экономике и инфраструктуре", — подчеркнул дипломат.
отдаем должное Кабулу в том, что в условиях серьезного внешнего давления и при относительно скромном государственном бюджете ему удается достаточно эффективно бороться с террористическими группировками;
гуманитарная ситуация в Афганистане остается сложной. Она усугубляется стихийными бедствиями и неустойчивым климатом. В гуманитарном содействии нуждается свыше половины населения страны (22 из 39 млн человек). 21 млн жителей не имеют доступа к чистой питьевой воде и базовым медицинским услугам.
"Еще раз призываем внешних доноров не забывать про афганцев, помогать им и не обставлять гуманитарные поставки политическими условиями. Россия, со своей стороны, продолжит оказывать и увеличивать гуманитарное содействие Исламскому Эмирату", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.
В столице России прошло 7-е заседание стран-участниц Московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей на мероприятии присутствовала делегация Беларуси.
Впервые в качестве члена формата в мероприятии участвовала афганская делегация во главе с министром иностранных дел этой страны Амир-Ханом Моттаки.
По итогам встречи приняли совместное заявление.