https://uz.sputniknews.ru/20251007/rossiyskie-boytsy-osvobodili-fedorovku-v-dnr-i-novovasilevskoe-v-zaporojskoy-oblasti-52519062.html

Российские бойцы освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области

Российские бойцы освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Восток" и "Юг"

2025-10-07T15:00+0500

2025-10-07T15:00+0500

2025-10-07T15:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

всу

безопасность

днр

запорожская область

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/01/27679026_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_359eb68e3afa2da1e45af21ff82efbb7.jpg

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка ДНР.В результате противник потерял:Контроль над населенным пунктом Нововасилевское в Запорожской области удалось установить благодаря активным действиям подразделений "Восточной" группировки войскТакже они нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области.ВСУ потеряли:

россия

днр

запорожская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия бойцы днр запорожская область