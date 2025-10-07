https://uz.sputniknews.ru/20251007/rossiyskie-boytsy-osvobodili-fedorovku-v-dnr-i-novovasilevskoe-v-zaporojskoy-oblasti-52519062.html
Российские бойцы освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
Российские бойцы освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Восток" и "Юг"
2025-10-07T15:00+0500
2025-10-07T15:00+0500
2025-10-07T15:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
безопасность
днр
запорожская область
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/01/27679026_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_359eb68e3afa2da1e45af21ff82efbb7.jpg
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка ДНР.В результате противник потерял:Контроль над населенным пунктом Нововасилевское в Запорожской области удалось установить благодаря активным действиям подразделений "Восточной" группировки войскТакже они нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области.ВСУ потеряли:
россия
днр
запорожская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/01/27679026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0f0b186fc1f9c6c23a29a33efc3c4a48.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия бойцы днр запорожская область
россия бойцы днр запорожская область
Российские бойцы освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Восток" и "Юг".
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Российские бойцы освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка ДНР.
В результате противник потерял:
пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США;
четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО;
пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства;
станцию радиоэлектронной борьбы;
Контроль над населенным пунктом Нововасилевское в Запорожской области удалось установить благодаря активным действиям подразделений "Восточной" группировки войск
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также они нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области.
свыше 365 военнослужащих;
станцию радиоэлектронной борьбы.