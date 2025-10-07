https://uz.sputniknews.ru/20251007/rossiyskie-uchenye-provodyat-lektsii-dlya-molodyoji-uzbekistana-52527157.html

Взгляд в будущее: российские ученые проводят лекции для молодежи Узбекистана

Взгляд в будущее: российские ученые проводят лекции для молодежи Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Речь идет об актуальных научных направлениях, передовых достижениях российской науки, современных разработках и открытиях в различных областях

2025-10-07T18:45+0500

2025-10-07T18:45+0500

2025-10-07T18:45+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

образование

студенты

школьники

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52525943_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_bf33b2b0bd1436b2efdff08ddb9e00bb.jpg

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В рамках международного проекта "Ученые будущего" с 6 по 13 октября эксперты ведущих вузов и научных организаций России проводят научные-просветительские встречи, в ходе которых знакомят студентов Узбекистана с актуальными научными направлениями, передовыми достижениями российской науки, а также представляют современные разработки и открытия в различных областях. Об этом Sputnik сообщила пресс-служба Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.Ученые рассказывают об использовании ИИ в исследованиях и обучении, создании новых уникальных материалов и их практическом применении, изменении окружающей среды и будущем планеты, новых методах лечения повреждений нервной системы, возможностях математической логики и универсальной алгебры для решения прикладных задач и еще целом ряде современных научных достижений.Проект "Ученые будущего" реализует Институт Пушкина по инициативе и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также при содействии МИД России, Россотрудничества и портала Наука.рф.Помимо столичных вузов в течение недели эксперты посетят университеты Чирчика, Андижана, Ферганы и Намангана.В рамках проекта "Ученые будущего" состоялась встреча руководства российской делегации с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане Алексеем Ерховым.Стороны обсудили перспективы сотрудничества, поддержку русского языка в республике, векторы просветительской работы с молодежью.Речь шла и о значимости реализации международной волонтерской программы Института Пушкина "Послы русского языка в мире", участники которой в ближайшее время посетят Узбекистан с экспедицией.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия ученые лекции молодежь узбекистан