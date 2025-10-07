Взгляд в будущее: российские ученые проводят лекции для молодежи Узбекистана
© Пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. ПушкинаРоссийские учёные проводят лекции для молодёжи Узбекистана
© Пресс-служба Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Речь идет об актуальных научных направлениях, передовых достижениях российской науки, современных разработках и открытиях в различных областях.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В рамках международного проекта "Ученые будущего" с 6 по 13 октября эксперты ведущих вузов и научных организаций России проводят научные-просветительские встречи, в ходе которых знакомят студентов Узбекистана с актуальными научными направлениями, передовыми достижениями российской науки, а также представляют современные разработки и открытия в различных областях. Об этом Sputnik сообщила пресс-служба Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.
"Убежден, что сотрудничество между Россией и Узбекистаном в области образования и науки — это не просто стратегическое направление, а залог устойчивого развития, инновационного будущего и технологического прогресса во всех направлениях нашего взаимодействия", — отметил ректор Узбекского государственного университета мировых языков Илхомжон Тухтасинов.
Ученые рассказывают об использовании ИИ в исследованиях и обучении, создании новых уникальных материалов и их практическом применении, изменении окружающей среды и будущем планеты, новых методах лечения повреждений нервной системы, возможностях математической логики и универсальной алгебры для решения прикладных задач и еще целом ряде современных научных достижений.
Проект "Ученые будущего" реализует Институт Пушкина по инициативе и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также при содействии МИД России, Россотрудничества и портала Наука.рф.
"Сегодня перед учеными стоят задачи, которые невозможно решать в одиночку или в рамках одной отрасли науки. На первый план выходят междисциплинарные исследования. Только в сотрудничестве, через обмен опытом и идеями, наука может двигаться вперед. Надеемся, что для молодежи этот проект станет стимулом к собственным открытиям и достижениям, послужит вкладом в укрепление научного потенциала наших стран", — подчеркнул актуальность проекта ректор Института Пушкина Никита Гусев.
Помимо столичных вузов в течение недели эксперты посетят университеты Чирчика, Андижана, Ферганы и Намангана.
В рамках проекта "Ученые будущего" состоялась встреча руководства российской делегации с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане Алексеем Ерховым.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества, поддержку русского языка в республике, векторы просветительской работы с молодежью.
Речь шла и о значимости реализации международной волонтерской программы Института Пушкина "Послы русского языка в мире", участники которой в ближайшее время посетят Узбекистан с экспедицией.