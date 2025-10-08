Студент, школьник — беги! Самаркандский марафон собрал более 5,5 тысяч участников

"Мероприятие приурочили к Году защиты окружающей среды и “зеленой” экономики. Данный марафон в текущем году проводим уже во второй раз. Весной в забеге участвовали около трех тысяч человек, а сегодня — почти вдвое больше. Среди них свыше 2,5 тысяч молодых участников, в том числе более тысячи школьников", — рассказал представитель Управления спорта области Шерзод Исаков.