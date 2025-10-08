Студент, школьник — беги! Самаркандский марафон собрал более 5,5 тысяч участников
Марафон в Самарканде собрал более 5 тысяч участников
© telegram sputnikuzbekistan/
Мероприятие провели в рамках Года защиты окружающей среды и “зеленой” экономики.
САМАРКАНД, 8 окт — Sputnik. На территории туристического комплекса Silk Road Samarkand прошел массовый легкоатлетический марафон под лозунгами "Eco Save Aral", "Студент, беги!" и "Школьник, беги!", сообщает корреспондент Sputnik.
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
"Мероприятие приурочили к Году защиты окружающей среды и “зеленой” экономики. Данный марафон в текущем году проводим уже во второй раз. Весной в забеге участвовали около трех тысяч человек, а сегодня — почти вдвое больше. Среди них свыше 2,5 тысяч молодых участников, в том числе более тысячи школьников", — рассказал представитель Управления спорта области Шерзод Исаков.
На трехкилометровую трассу вышли школьники, студенты, госслужащие, сотрудники Нацгвардии и порядка двухсот военных.
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
"В студенческой номинации победу одержали Азизбек Балиманов и Рухшона Абдухаликова. Своих победителей нашли и награды в номинации среди школьников, а также в категории Eco Save Aral", — сообщил Шерзод Исаков.
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
По окончании марафона победители получили дипломы, спортивные велосипеды и денежные призы в размере до 500 тыс. сумов.
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
