Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251008/samarkandskiy-marafon-sobral-bolee-55-tys-uchastnikov-52553565.html
Студент, школьник — беги! Самаркандский марафон собрал более 5,5 тысяч участников
Студент, школьник — беги! Самаркандский марафон собрал более 5,5 тысяч участников
Sputnik Узбекистан
Мероприятие провели в рамках Года защиты окружающей среды и “зеленой” экономики
2025-10-08T18:10+0500
2025-10-08T18:10+0500
узбекистан
самарканд
марафон
школьники
студенты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52545588_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_37df9b8b101c558b1978febbcf90a5cb.jpg
САМАРКАНД, 8 окт — Sputnik. На территории туристического комплекса Silk Road Samarkand прошел массовый легкоатлетический марафон под лозунгами "Eco Save Aral", "Студент, беги!" и "Школьник, беги!", сообщает корреспондент Sputnik.На трехкилометровую трассу вышли школьники, студенты, госслужащие, сотрудники Нацгвардии и порядка двухсот военных.По окончании марафона победители получили дипломы, спортивные велосипеды и денежные призы в размере до 500 тыс. сумов.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52545588_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_81ef25bffa7834fcf03c018da9fa59d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарканд марафон легкая атлетика
самарканд марафон легкая атлетика

Студент, школьник — беги! Самаркандский марафон собрал более 5,5 тысяч участников

18:10 08.10.2025
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк‍‍Марафон в Самарканде собрал более 5 тысяч участников
‍‍Марафон в Самарканде собрал более 5 тысяч участников - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Мероприятие провели в рамках Года защиты окружающей среды и “зеленой” экономики.
САМАРКАНД, 8 окт — Sputnik. На территории туристического комплекса Silk Road Samarkand прошел массовый легкоатлетический марафон под лозунгами "Eco Save Aral", "Студент, беги!" и "Школьник, беги!", сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikВ Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
© Sputnik
"Мероприятие приурочили к Году защиты окружающей среды и “зеленой” экономики. Данный марафон в текущем году проводим уже во второй раз. Весной в забеге участвовали около трех тысяч человек, а сегодня — почти вдвое больше. Среди них свыше 2,5 тысяч молодых участников, в том числе более тысячи школьников", — рассказал представитель Управления спорта области Шерзод Исаков.
На трехкилометровую трассу вышли школьники, студенты, госслужащие, сотрудники Нацгвардии и порядка двухсот военных.
© SputnikВ Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
© Sputnik
"В студенческой номинации победу одержали Азизбек Балиманов и Рухшона Абдухаликова. Своих победителей нашли и награды в номинации среди школьников, а также в категории Eco Save Aral", — сообщил Шерзод Исаков.
© SputnikВ Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
© Sputnik
По окончании марафона победители получили дипломы, спортивные велосипеды и денежные призы в размере до 500 тыс. сумов.
© SputnikВ Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
В Самарканде прошел массовый легкоатлетический марафон
© Sputnik
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0