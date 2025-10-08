https://uz.sputniknews.ru/20251008/telefonnyy-razgovor-mirziyoeva-i-putina-52534289.html

Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты

Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты

Sputnik Узбекистан

Президенту России 7 октября исполнилось 73 года. Более 40 зарубежных лидеров поздравили его с днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети

2025-10-08T09:45+0500

2025-10-08T09:45+0500

2025-10-08T09:50+0500

политика

президент узбекистана

президент рф

шавкат мирзиёев

владимир путин

телефонный разговор

день рождения

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0c/47065159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d4d75d07194ffa33ef64eb5615cdbce.jpg

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Мирзиёев поздравил российского коллегу с днем рождения и обсудил с ним дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Особое внимание собеседники уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению делового сотрудничества регионов двух стран. Они с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий, добавили в пресс-службе. Президенту России 7 октября исполнилось 73 года. Более 40 зарубежных лидеров поздравили его с днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин день рождения поздравления