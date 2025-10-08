https://uz.sputniknews.ru/20251008/telefonnyy-razgovor-mirziyoeva-i-putina-52534289.html
Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты
Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты
Sputnik Узбекистан
Президенту России 7 октября исполнилось 73 года. Более 40 зарубежных лидеров поздравили его с днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети
2025-10-08T09:45+0500
2025-10-08T09:45+0500
2025-10-08T09:50+0500
политика
президент узбекистана
президент рф
шавкат мирзиёев
владимир путин
телефонный разговор
день рождения
поздравление
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0c/47065159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d4d75d07194ffa33ef64eb5615cdbce.jpg
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Мирзиёев поздравил российского коллегу с днем рождения и обсудил с ним дальнейшее развитие отношений между двумя странами. Особое внимание собеседники уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению делового сотрудничества регионов двух стран. Они с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий, добавили в пресс-службе. Президенту России 7 октября исполнилось 73 года. Более 40 зарубежных лидеров поздравили его с днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0c/47065159_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_819ca1385ea2bf87215d89c6e219fff2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин день рождения поздравления
путин день рождения поздравления
Телефонный разговор Мирзиёева и Путина — что обсудили президенты
09:45 08.10.2025 (обновлено: 09:50 08.10.2025)
Президенту России 7 октября исполнилось 73 года. Более 40 зарубежных лидеров поздравили его с днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Накануне состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Мирзиёев поздравил российского коллегу с днем рождения и обсудил с ним дальнейшее развитие отношений между двумя странами.
"Глава нашего государства сердечно поздравил лидера России с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также процветания дружественному российскому народу. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Особое внимание собеседники уделили поддержанию динамики роста показателей взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других приоритетных направлениях, расширению делового сотрудничества регионов двух стран.
Они с удовлетворением отметили продолжающийся активный культурно-гуманитарный обмен.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий, добавили в пресс-службе.
Президенту России 7 октября исполнилось 73 года. Более 40 зарубежных лидеров поздравили его с днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети.