В результате внедрения ИИ в Узбекистане к 1 ноября сократят свыше двух тысяч чиновников

Соответствующий указ подписал глава республики. Он также поручил министерству занятости и сокращения бедности вместе с федерацией профсоюзов Узбекистана содействовать трудоустройству работников, попавших под сокращение

2025-10-08T14:05+0500

сокращение

чиновники

узбекистан

указ

президент узбекистана

искусственный интеллект

цифровизация

общество

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В Узбекистане к 1 ноября за счет внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в деятельность органов исполнительной власти сократят более 2 тыс. сотрудников министерств и ведомств. Соответствующий указ подписал глава республики. Он опубликован на сайте базы национального законодательства Lex.uz. В соответствии с указом, Минзанятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана будут содействовать трудоустройству работников, попавших под сокращение. Также предусмотрено создание в ведомствах инфраструктуры для обработки данных и запуска проектов на основе ИИ. Напомним, что в Узбекистане для внедрения проектов искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу выделили $50 млн. В республике сформировали пакет из 86 проектов, охватывающих здравоохранение, образование, сельское хозяйство, энергетику, транспорт, экологию и финансовый сектор. Параллельно создают суперкомпьютерный кластер, который обеспечит страну современными вычислительными мощностями для внедрения решений на основе ИИ. Для ускорения подготовки специалистов реализуют ряд инициатив. В рамках национальной программы "Один миллион лидеров искусственного интеллекта" запустили образовательные платформы aistudy.uz и omp.aistudy.uz, на которых действуют пять бесплатных онлайн-курсов. До 2027 года программа позволит подготовить 1 млн молодых людей, владеющих современными знаниями и навыками в сфере ИИ. С целью выявления и поддержки перспективных идей во всех регионах страны будут проводить хакатоны по искусственному интеллекту.

