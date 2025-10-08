Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251008/voorujennye-sily-rf-osvobodili-novogrigorovku-v-zaporojskoy-oblasti-52544894.html
Вооруженные силы РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
Вооруженные силы РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск
2025-10-08T14:38+0500
2025-10-08T15:15+0500
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российская армия освободила Новогригоровку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также подразделения данной группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области. В результате ВСУ потеряли:
Вооруженные силы РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области

14:38 08.10.2025 (обновлено: 15:15 08.10.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российская армия освободила Новогригоровку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области", — говорится в сообщении.
Также подразделения данной группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области.
В результате ВСУ потеряли:
свыше 385 военнослужащих;
танк;
17 автомобилей;
четыре артиллерийских орудия;
станцию радиоэлектронной борьбы;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
0