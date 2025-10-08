https://uz.sputniknews.ru/20251008/vrach-rasskazala-o-poleznyx-i-vrednyx-zavtrakax-52534994.html
Врач рассказала о полезных и вредных завтраках
Завтрак – самый важный прием пищи. Нежелательно ограничиваться на завтрак только чашкой кофе.
Завтрак — самый важный прием пищи. Нежелательно ограничиваться на завтрак только чашкой кофе.
Каким должен быть завтрак, чтобы принести пользу организму и зарядить его энергией, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на доктора медицинских наук, эндокринолога Маргариту Королеву.
По ее словам, самое важное — не откладывать завтрак.
"Главное, что не должно быть завтрака отсроченного. Завтрак всегда должен быть в первый час после пробуждения, потому как именно завтрак запускает метаболические часы, поддерживая высокий уровень обмена веществ на перспективу дня. Завтрак должен быть наполнен теми компонентами пищи, которые организм в утренние часы очень хорошо будет усваивать. Это каши, омлеты, продукты с использованием молока при хорошей переносимости или кисломолочных продуктов, это могут быть даже переработанные источники полноценного белка – мягкие котлетки, термически обработанные овощи", – подчеркнула специалист.
Она также предупредила, что пища утром не должна быть тяжелой.
"Не должно быть завтрака, к которому наш желудочно-кишечный тракт еще не готов. Это все жареное, копченое, острое, соленое, рафинированные продукты, над которыми надо организму достаточно длительно работать для того, чтобы вычленить нечто полезное для работы пищеварительной системы и организма в целом", — пояснила Королева.
Еще одна плоха привычка, по ее мнению, ограничиваться на завтрак чашкой кофе.
"Кофе способствует выделению большого количества пищеварительных соков. Отсутствие субстрата при этом, с которыми соки могли бы работать, пищеварительные ферменты, выделившись, они не находят для себя субстрата и формируются риски по формированию воспалительных проблем", — рассказала Королева.
Кроме того, врач не советует на завтрак есть и каши быстрого приготовления.
"Каши быстрого приготовления — это рафинированный продукт, максимально переработанный термически, пустой по своей питательной ценности, там сниженное количество витаминов группы В, нет бета-глюкана в составе. Часто продукты не только не полезны, но и могут стать вредными для желудочно-кишечного тракта, который не приспособлен к современным рафинированным продуктам, потому как физиология организма настроена все-таки на использование натуральных компонентов", — резюмировала Королева.