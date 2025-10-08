https://uz.sputniknews.ru/20251008/vrach-rasskazala-o-poleznyx-i-vrednyx-zavtrakax-52534994.html

Врач рассказала о полезных и вредных завтраках

Завтрак – самый важный прием пищи. Нежелательно ограничиваться на завтрак только чашкой кофе.

Каким должен быть завтрак, чтобы принести пользу организму и зарядить его энергией, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, эндокринолога Маргариту Королеву. По ее словам, самое важное — не откладывать завтрак."Главное, что не должно быть завтрака отсроченного. Завтрак всегда должен быть в первый час после пробуждения, потому как именно завтрак запускает метаболические часы, поддерживая высокий уровень обмена веществ на перспективу дня. Завтрак должен быть наполнен теми компонентами пищи, которые организм в утренние часы очень хорошо будет усваивать. Это каши, омлеты, продукты с использованием молока при хорошей переносимости или кисломолочных продуктов, это могут быть даже переработанные источники полноценного белка – мягкие котлетки, термически обработанные овощи", – подчеркнула специалист.Она также предупредила, что пища утром не должна быть тяжелой.Еще одна плоха привычка, по ее мнению, ограничиваться на завтрак чашкой кофе.Кроме того, врач не советует на завтрак есть и каши быстрого приготовления.

