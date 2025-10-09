https://uz.sputniknews.ru/20251009/chto-izmenitsya-v-elektrotexnicheskoy-otrasli-ruz-52570324.html

Проекты, новые рабочие места — что изменится в электротехнической отрасли РУз

Проекты, новые рабочие места — что изменится в электротехнической отрасли РУз

Актуальными остаются задачи увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, углубленной переработки меди и диверсификации экспорта

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентовали меры по дальнейшему развитию электротехнической промышленности и повышению экспортного потенциала отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Как отмечалось, в отрасли сохраняются значительные неиспользованные возможности. В частности, актуальными остаются задачи увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, углубленной переработки меди и диверсификации экспорта. В настоящее время лишь около 60% экспорта медной продукции приходится на товары с высокой добавленной стоимостью. В связи с этим участники рассмотрели предложения по стимулированию глубокой переработки сырья и дальнейшей поддержке отечественных производителей. Говорили и о том, что наряду с производством традиционных видов продукции необходимо активнее осваивать высокотехнологичные направления: развивать электронику и полупроводниковую отрасль. По прогнозам, в ближайшие годы объемы производства меди в стране достигнут 250 тыс. тонн, а к 2030 году — 500 тыс. тонн. Предметом обсуждения также стала деятельность электротехнических технопарков в регионах республики. Возможности по продвижению отечественной продукции на международные рынки сегодня расширяются: Глава государства поручил ускорить реализацию запланированных мер и проектов, сохранить темпы роста экспорта и освоения новых зарубежных рынков.

