Как встретили Мирзиёева в Душанбе
Как встретили Мирзиёева в Душанбе
Sputnik Узбекистан
Глава РУз прибыл в Таджикистан для участия во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 9-10 октября Душанбе
2025-10-09T15:55+0500
2025-10-09T16:07+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52575576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b5ee2136a1b0bd18299fb7c0e425cb4d.jpg
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению таджикского коллеги Эмомали Рахмона прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.В предыдущий раз Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.
душанбе
Как встретили Мирзиёева в Душанбе

15:55 09.10.2025 (обновлено: 16:07 09.10.2025)
Подписаться
Глава РУз прибыл в Таджикистан для участия во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 9-10 октября Душанбе.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению таджикского коллеги Эмомали Рахмона прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту города Душанбе главу нашего государства встретили Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
В предыдущий раз Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.
