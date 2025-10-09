Как встретили Мирзиёева в Душанбе
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Душанбе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава РУз прибыл в Таджикистан для участия во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 9-10 октября Душанбе.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению таджикского коллеги Эмомали Рахмона прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту города Душанбе главу нашего государства встретили Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица", — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
В предыдущий раз Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.