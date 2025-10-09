https://uz.sputniknews.ru/20251009/kak-vstretili-mirziyoeva-v-dushanbe-52576174.html

Как встретили Мирзиёева в Душанбе

Sputnik Узбекистан

Глава РУз прибыл в Таджикистан для участия во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 9-10 октября Душанбе

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению таджикского коллеги Эмомали Рахмона прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер Узбекистана примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.В предыдущий раз Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.

