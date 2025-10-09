https://uz.sputniknews.ru/20251009/popravki-tamojennyy-kodeks-eaeu-52572623.html
Какие поправки планируют внести в Таможенный кодекс ЕАЭС
Какие поправки планируют внести в Таможенный кодекс ЕАЭС
По словам министра ЕЭК, изменения в документ, осуществляющий таможенное регулирование в Союзе, находятся в высокой степени готовности
2025
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
В Таможенный кодекс ЕАЭС планируют внести поправки, направленные на борьбу с лжетранзитом табачной продукции, сообщил
министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.
В ходе сессии, посвященной рынку никотинсодержащей продукции на форуме "Антиконтрафакт-2025" в Минске, он рассказал о мерах, принимаемых Евразийской экономической комиссией по борьбе с лжетранзитом и лжеэкспортом табачной продукции в рамках Союза.
По словам Давыдова, соответствующие поправки в Таможенный кодекс "подготовлены и находятся в высокой степени готовности".
"Важная часть работы по противодействию незаконному ввозу и обороту табачной продукции — функционирование на площадке Комиссии профильной рабочей группы, — подчеркнул глава таможенного блока ЕЭК. — Она создана в прошлом году по инициативе бизнеса, основной ее задачей является выработка согласованных предложений по вопросам пресечения незаконного перемещения нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции через таможенную границу ЕАЭС".