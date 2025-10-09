https://uz.sputniknews.ru/20251009/popravki-tamojennyy-kodeks-eaeu-52572623.html

Какие поправки планируют внести в Таможенный кодекс ЕАЭС

Какие поправки планируют внести в Таможенный кодекс ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

По словам министра ЕЭК, изменения в документ, осуществляющий таможенное регулирование в Союзе, находятся в высокой степени готовности

2025-10-09T16:30+0500

2025-10-09T16:30+0500

2025-10-09T16:30+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

таможня

кодекс

поправки

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Таможенный кодекс ЕАЭС планируют внести поправки, направленные на борьбу с лжетранзитом табачной продукции, сообщил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.В ходе сессии, посвященной рынку никотинсодержащей продукции на форуме "Антиконтрафакт-2025" в Минске, он рассказал о мерах, принимаемых Евразийской экономической комиссией по борьбе с лжетранзитом и лжеэкспортом табачной продукции в рамках Союза. По словам Давыдова, соответствующие поправки в Таможенный кодекс "подготовлены и находятся в высокой степени готовности".

https://uz.sputniknews.ru/20251008/uzbekistan-eaeu-vstupleniye-preimuschestva-52535188.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

таможенный кодекс еаэс поправки