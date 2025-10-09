https://uz.sputniknews.ru/20251009/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-tadjikistan-52574269.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан
Глава РУз примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которые пройдут 9-10 октября в Душанбе
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы государства.Он примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств СНГ, которые пройдут 9-10 октября в Душанбе.В повестку дня мероприятий включены актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества, добавили в пресс-службе. В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.
2025
Глава РУз примет участие во втором саммите в формате "Центральная Азия – Россия" и очередном заседании Совета глав государств СНГ, которые пройдут 9-10 октября в Душанбе.
